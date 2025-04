MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a sétima edição do MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco. Até o dia 25 de maio, os realizadores poderão submeter seus filmes através do site mov-festival.com, onde também é possível conferir o regulamento na íntegra.

Nesta edição, o festival celebra onze anos de trajetória como uma vitrine essencial para a produção de jovens cineastas. O evento acontece na primeira quinzena de setembro, no Recife, com sessões no Cinema São Luiz, no Cineteatro do Parque e no Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com uma programação híbrida que reúne mostras nacionais e internacionais, além de oficinas e atividades formativas.