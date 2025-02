Curso de cinema gratuito para surdos recebe inscrições até 11 de março

O projeto Surdos Fazem Cinema está com inscrições abertas, até o dia 11 de março, para sua terceira edição. O curso, totalmente gratuito, capacita estudantes surdos em todas as etapas da produção cinematográfica, desde a criação de roteiros até a edição final.

Idealizado pelo diretor Ricardo Cioni Garcia, o projeto busca fortalecer a inclusão e ampliar a presença da comunidade surda no audiovisual brasileiro, garantindo espaço para que essas vozes contem suas próprias histórias.

O Surdos Fazem Cinema nasceu após a realização do curta-metragem “Amei te Ver”, que contou com um ator surdo e uma atriz cega. A experiência sensibilizou o diretor, que percebeu a necessidade de ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência no setor cinematográfico. Desde então, o projeto tem revelado talentos e produzido curtas-metragens inovadores e impactantes.

As inscrições devem ser feitas no site www.surdosfazemcinema.com.br.