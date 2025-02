Canal Brasil exibe maratonas de Fernanda Torres e Walter Salles

Entre os dias 1º e 3 de março, o Canal Brasil apresenta programações em homenagem à Fernanda Torres e Walter Salles. No dia 1º de março, o canal exibe filmes indicados em edições anteriores do Oscar. No dia da cerimônia, 2 de março, a Maratona Fernanda Torres reúne filmes estrelados pela atriz, que concorre na categoria por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. E no dia 3 março, o canal apresenta filmes dirigidos pelo cineasta na Sessão Especial Walter Salles. O longa do diretor também está na disputa pelas estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

No dia 1º de março, a Maratona Totalmente Indicados exibe longas brasileiros que estiveram presentes em outras edições da maior premiação do cinema norte-americano: “Central do Brasil”, de Walter Salles (Melhor Filme e Atriz, para Fernanda Montenegro – 1999), “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles (Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Montagem e Fotografia – 2004), “O Beijo da Mulher-Aranha”, de Hector Babenco (Melhor Filme, Melhor Diretor, Ator e Roteiro Adaptado – 1986), “O que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto (Melhor Filme Internacional – 1998), “O Quatrilho”, de Fábio Barreto (Melhor Filme Internacional – 1996) e “O Menino e o Mundo“, de Alê Abreu (Melhor Filme de Animação – 2016).

No dia 2 de março, o Canal Brasil exibe a Maratona Fernanda Torres, com os filmes “Inocência”, de Walter Lima Jr.; “O que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto; “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado, e “Os Normais”, de José Alvarenga Jr.

E, no dia seguinte, o canal apresenta a Sessão Especial Walter Salles, com os longas “Terra Estrangeira” (foto), “O Primeiro Dia” e “Central do Brasil”.