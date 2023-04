“Argentina 1985” e “Las Bestias” disputam o Prêmio Platino em festa transmitida pelo Canal Brasil

Foto: Cena de “Las Bestias”, de Rodrigo Sorogoyen

Por Maria do Rosário Caetano

O Canal Brasil transmite, na tarde desse sábado, 22 de abril, a cerimônia de entrega dos Prêmios Platino aos melhores do cinema ibero-americano.

A festa acontecerá no Palácio Municipal dos Congressos de Madri, na Espanha, e contará com representantes de “Argentina 1985”, o recordista de indicações (14), embora o filme de Santiago Mitre não seja o favorito disparado a levar a láurea máxima. Estão no caminho desse “Darín movie”, que disputou o Oscar de melhor filme internacional, dois fortes rivais, ambos espanhóis: “Las Bestias”, drama social de Rodrigo Sorogoyen, grande vencedor dos Prêmios Goya, o Oscar espanhol, e “Alcarràs”, de Carla Simòn, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2002.

Muitas estrelas abrilhantarão a décima edição da festa do cinema ibero-americano. A começar pelo ator norte-americano, de origem porto-riquenha, Benício del Toro, que receberá o Platino de Honor. A láurea, que já foi entregue a Sonia Braga, Antonio Banderas, Rita Moreno, Edward James Olmos, Diego Luna e Ricardo Darín, costuma dar origem a um dos grandes momentos da cerimônia, pois os agraciados costumam pronunciar discursos arrebatadores. Mas, até hoje, ninguém superou Antonio Banderas, que fez de sua Málaga natal, a tribuna de defesa do cinema de expressão ibérica em discurso inesquecível.

Os nomes mais aguardados da lista de estrelas de fala hispânica são Penélope Cruz, que concorre a atriz coadjuvante (por “En los Márgenes”), os argentinos Natalia Orero (atriz de TV, por sua avassaladora “Evita”), Pablo Lanzani, o jovem advogado de “Argentina 1985”, partner do personagem de Ricardo Darín na condenação de militares-torturadores, e a mexicana Paulina Gaitán, da série cômico-policial “Detetive Belascoarán” (Netflix), baseada em obra satírica do escritor Pablo Taibo II.

Paulina, vinda do elenco da série “Narcos”, é uma estrela em seu país de origem. Assim como são estrelas na Colômbia e no Chile os cineastas Rodrigo García e Andrés Wood, criadores de “Notícia de um Sequestro” (Prime Video), baseada em obra homônima de Gabriel García Márquez, pai de Rodrigo. A série é forte candidata a prêmios e foi produzida por profissionais colombianos e chilenos.

Três astros do cinema argentino devem brilhar na festa madrilenha, mas como criadores de séries de TV. Caso da dupla Mariano Cohn e Gastón Duprat, que concebeu e dirigiu “Meu Querido Zelador” (“El Encargado”), disponível no streaming (Star+, com saborosas legendas em português). Eles já causaram furou no Platino, na mesma Madri, quando viram seu filme “O Cidadão Ilustre” ganhar o prêmio máximo na edição de 2017. O outro nome de grande brilho no cinema portenho é Daniel Burman. Dessa vez, o diretor de “O Abraço Partido”concorre com a série “Iosi, o Espião Arrependido” (Prime Video).

Dois astros da interpretação devem causar furor à parte na festa madrilenha: o mexicano Daniel Gimenez Cacho (sempre lembrado por “Profundo Carmesi”, de Arturo Ripstein) e o argentino Guillermo Francella (do maior sucesso da carreira de Pablo Trapero – “O Clã”). O primeiro é o protagonista absoluto e arrasador da apaixonante e desmedida autobiografia de Alejandro Gonzalez Iñarritu – “Bardo – Falsa Crônica de Algumas Verdades” (Netflix). Se não bastasse, foi indicado também pela série de TV, “Um Estranho Inimigo” (Prime Video).

Já Guillermo Francella, que costuma arrasar em papeis marcados por fina ironia, não recebeu indicação dupla, mas tem imensas chances de ser eleito o melhor ator de TV por seu magistral desempenho na série “Meu Querido Zelador”, na qual interpreta maquiavélico faz-tudo em prédio de alta-classe média de Buenos Aires. E, ainda por cima, é o protagonista absoluto do longa “Granizo”, de Marcos Carnevale. Cabe a ele dar vida a um apresentador de TV, dono de programa meteorológico, famosérrimo, que começa a enfrentar preocupantes intempéries (climáticas e profissionais).

“Granizo” (Netflix) disputa a categoria “melhor comédia”, novidade abraçada pela Egeda, Fipca e Academias de Cinema de Espanha, Portugal e América Latina, entidades responsáveis pelo Platino. Este filme não deve levar o troféu. Tudo indica que, nessa categoria, o favorito é “Bardo – Falsa Crônica de Algumas Verdades”, do tantas vezes oscarizado Gonzalez Iñarritu.

O brilho dos astros argentinos e mexicanos (sem falar nos espanhóis) serve para mostrar o quão distante estamos, nós os luso-brasileiros, do mundo hispânico. Mais uma vez o Brasil ficou de fora da competição platinada. Nem o ótimo “Marte Um”, de Gabriel Martins, conseguiu vaga entre os finalistas. Ou nossos filmes estão sendo submetidos aos comitês de seleção sem legendas em espanhol, ou a representação brasileira e portuguesa (sim, porque Portugal também segue olvidado!) é, numericamente, insignificante. Este ano, só a cantora e atriz Laila Garin e a atriz e cineasta Bárbara Paz marcarão presença na festa de número dez dos Prêmios Platino.

A transmissão do Canal Brasil, que terá início às 15h45, será apresentada por Simone Zuccolotto, com comentários do crítico Luiz Zanin. A repórter Maria Clara Senra, enviada especial à capital espanhola, fará reportagens especiais e entrevistas com os participantes (produção de Erika Rodrigues).