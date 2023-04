Cultura Inglesa abre inscrições para a 3ª edição do DepicT! Brasil, competição audiovisual de 90 segundos

O 26º Cultura Inglesa Festival (CIF) abriu as inscrições para a 3ª edição do DepicT! Brasil, a versão nacional da competição britânica de audiovisual de filmes de 90 segundos. Em colaboração com o Festival Encounters Bristol, o Cultura Inglesa Festival continuará sua parceria para oferecer esta nova edição do concurso, que terá inscrições abertas até o dia 30 de abril.

A competição, para talentos emergentes, amadores e profissionais, com a temática e narrativa dos filmes de livre escolha dos participantes, tem como objetivo incentivar a produção audiovisual de novos talentos, além de estimular a criatividade, a expressão artística e a pesquisa audiovisual em meios digitais.

As inscrições estão abertas para alunos e o público externo a partir de 12 anos, residentes nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. Para participar, é necessário preencher o formulário por meio deste link e submeter um vídeo com duração de até 90 segundos. É importante ressaltar que não é preciso ter equipamento profissional, pois um dispositivo móvel e uma boa ideia são suficientes.

Os vídeos devem ser enviados em formato MP4/horizontal, sem créditos e sem qualquer caráter publicitário ou menção a marcas. Um júri multidisciplinar será formado para realizar a seleção dentre os filmes inscritos. O resultado dos filmes selecionados será divulgado no site oficial do 26º Cultura Inglesa Festival.

Os filmes selecionados e premiados farão parte da programação oficial do Cultura Inglesa Festival, que acontece entre os dias 18 de maio e 18 de junho e serão exibidos na plataforma digital do evento. Além disso, os três primeiros colocados serão contemplados com uma bolsa de estudos do Hyper English, plataforma 100% online da Cultura Inglesa, bem como uma vaga em um curso do renomado Centro Cultural Barco.