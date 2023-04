22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis abre inscrições

Estarão abertas, entre os dias 25 de abril e 10 de junho, as inscrições de filmes para a 22ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, a maior e mais longeva do gênero no país. Podem ser submetidos à seleção pela curadoria curtas-metragens nacionais ou internacionais, de animação, documentário ou ficção, destinados ao público infantil ou infanto-juvenil e inéditos em Santa Catarina, com até 20 minutos de duração. A ficha de inscrição estará disponível no site www.mostradecinemainfantil.com.br.

Os filmes selecionados serão divulgados em 12 julho no site oficial e nas redes sociais do evento. Entre os critérios para a seleção estão qualidade técnica e artística e conteúdo próprio para o público infantil, de acordo com a classificação indicativa do Ministério da Justiça, de caráter lúdico e/ou educativo.

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é realizada tradicionalmente em outubro, e este ano começa no dia 12, Dia das Crianças, e segue até o dia 21 do mesmo mês.

Os filmes participantes terão janelas de exibição dentro da programação da mostra competitiva, realizada no Teatro Governador Pedro Ivo, que é transformado em um grande cinema, na sala de Cinema do CIC (Centro Integrado de Cultura), e também em unidades escolares catarinenses. Uma seleção de filmes também ficará disponível online, numa plataforma de streaming parceira.

Todos os curtas-metragens participantes concorrerão a três prêmios: Melhor Filme, votado por um Júri Oficial, Melhor Filme, votado por Júri Popular, e Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil. Cada um dos vencedores receberá o valor de R$ 1.500,00. O Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema 2023.