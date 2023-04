Alê Abreu fala sobre o audiovisual brasileiro e comenta o processo de criação de “Perlimps” no Encontros de Cinema

No dia 25 de abril, às 19h, o Itaú Cultural realiza a segunda edição da série Encontros de Cinema com a participação do diretor e roteirista Alê Abreu. Realizada sempre na última terça-feira de cada mês na Sala Vermelha, no terceiro andar da instituição, a programação tem como objetivo promover um espaço permanente de reflexão e troca sobre o audiovisual brasileiro. Indicado ao Oscar com seu filme “O Menino e o Mundo” (2013), Abreu completa 30 anos de carreira como um dos nomes mais importantes do cinema de animação no país.

Em Encontros, ele fala com o público na sequência da exibição de “Perlimps”. A reserva de ingressos para assistir ao filme e acompanhar o bate-papo estão disponíveis na plataforma INTI, por meio do site da instituição, www.itaucultural.org.br.

Natural de São Paulo, o diretor de 52 anos começou a se destacar no gênero com o lançamento do curta-metragem “Espantalho” (1993). Sua obra venceu 12 prêmios, entre eles o de melhor animação nacional do Anima Mundi 98, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2007, estreou no mesmo festival seu primeiro longa-metragem, “Garoto Cósmico” (2007), com o qual conquistou o prêmio de melhor animação pela Academia Brasileira de Cinema.

O trabalho de Abreu ganhou notoriedade internacional em 2014, ano em que seu longa-metragem “O Menino e o Mundo” (2013) recebeu o Crystal Awards, prêmio máximo no mais importante evento de animação do mundo, o Festival de Annecy, na França. Dois anos depois, em 2016, o filme concorreu ao Oscar de melhor longa-metragem de animação. Seu mais recente filme, “Perlimps”, estreou nos cinemas brasileiros em fevereiro de 2023.