Alfredo Manevy ministra aula aberta e gratuita no Circuito de Formação Cine NINJA

O Circuito de Formação Cine. NINJA recebe Alfredo Manevy nesta quinta-feira (20), às 19h, na aula gratuita e aberta “Políticas Audiovisuais no Brasil. Vamos conversar?”. A ação é uma parceria entre a Universidade da Floresta Ativista (UFA) e a Cine. NINJA, frente de cinema e audiovisual da Mídia NINJA que reúne uma comunidade de realizadores, distribuidores, produtores, comunicadores e cinéfilos.

Alfredo Manevy é cineasta, gestor cultural e professor. Foi secretário executivo do Ministério da Cultura no governo Lula e presidente da Spcine. Dirigiu o filme “Lupicínio Rodrigues Confissões de um Sofredor”, exibido na Mostra Internacional de São Paulo e Mostra Tiradentes.

A aula de Manevy discute os desafios e oportunidades para a política audiovisual brasileira no contexto do novo governo Lula. O Circuito de Formação Cine Ninja aborda temas como desafios e potências de produzir cinema na Amazônia, reconstrução das políticas públicas no audiovisual brasileiro e a trajetória de uma produção. A primeira edição do evento de formação audiovisual oferece, até 20 de abril, aulas e oficinas online ao vivo e gratuitas, com vagas limitadas e aulas são abertas.

A atividade, com acesso por meio de seleção de inscritos, será realizada pelo Zoom. Para participar basta inscrever-se neste link.