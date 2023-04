Festival Sesc Melhores Filmes homenageia os 10 anos de “O Som ao Redor”

O 49º Festival Sesc Melhores Filmes começa no dia 5 de abril, e segue até dia 26, oferecendo a oportunidade de ver ou rever os vencedores do ano na tela do CineSesc, em uma programação com filmes nacionais e estrangeiros que foram destaque em 2022, além de encontros e atividades com realizadores e pensadores do cinema. Criado em 1974, o Festival Sesc Melhores Filmes é o primeiro festival de cinema de São Paulo.

Lançado em janeiro de 2013, “O Som ao Redor” (foto), um dos mais relevantes filmes e primeiro longa-metragem do diretor Kleber Mendonça Filho, é consagrado pela crítica brasileira e internacional como um dos melhores filmes realizados no Brasil nos últimos anos. O longa é uma obra obrigatória para quem pretende compreender, em toda a sua complexidade, a sociedade brasileira contemporânea. O roteiro tem como foco a vida cotidiana em uma rua do bairro Setúbal, de classe média abastada, situado na zona Sul de Recife. A região é quase toda comandada por Francisco, um senhor de engenho que agora vive na cidade grande, cercado de filhos e netos, mas de certa forma ainda a defender uma ordem social e patriarcal e autoritária apenas disfarçada pela fachada de modernidade, Fernando é o dono de quase todos os imóveis do local e tenta manter tudo e todos sob seu controle velado.

No próximo dia 10/04, às 20h30, o filme será exibido em 35 mm, em sessão gratuita e com apresentação do diretor Kleber Mendonça Filho.

Contando também com a presença de seu realizador, “Um Filme de Cinema” tem sessão gratuita no dia 26/04, às 20h30, com apresentação do diretor Walter Carvalho. O longa faz parte da faixa especial do festival Amor ao Cinema, que é composta por mais quatro filmes: “Cantando na Chuva”, “Rebobine por favor”, “Depois da Vida” e “Adeus, Dragon Inn”.

A programação completa do festival pode ser conferida em sescsp.org.br/melhoresfilmes.