34º Cine Ceará anuncia longas ibero-americanos e curtas brasileiros selecionados

Seis filmes foram selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem e 12 produções para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem do 34º Cine Ceará, que acontecerá de 9 a 15 de novembro, em Fortaleza, no Ceará. Dentre os longas – quatro ficções e dois documentários – dois dos selecionados são brasileiros e terão première mundial no Cine Ceará. São eles, o documentário “Brasiliana: o Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo”, de Joel Zito Araújo, e a ficção “Um Lobo entre os Cisnes” (foto), de Marcos Schechtman e Helena Varvaki.

Os outros quatro longas não brasileiros selecionados terão première no país durante o 34º Cine Ceará. São eles, as ficções “Milonga”, coprodução Uruguai-Argentina com direção de Laura González; “Linda”, produção argentina de Mariana Wainstein; e o dominicano “A Bachata de Biônico (La Bachata de Biónico)”, do diretor Yoel Morales. Completa a lista dos longas o documentário “En la Caliente – Contos de um Guerreiro do Reggaeton”, coprodução Cuba-Estados Unidos dirigida por Fabien Pisani.

Dentre os 12 curtas-metragens brasileiros, estão os cearenses “Fenda”, ficção de Lis Paim, e “Tiramisú”, ficção de Leônidas Oliveira. Também na mostra, o alagoano “Cavaram uma Cova no meu Coração”, documentário de Ulisses Arthur, vencedor do Prêmio da Crítica ABRACCINE de melhor curta-metragem no 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema de Curitiba; “Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, ficção mineira de Catapreta, vencedor dos prêmios de melhor roteiro no 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, melhor curta-metragem latino-americano entre todas as competições oficiais no 25º BAFICI – Festival Internacional de Cine Independiente, melhor filme na Mostra Identidade do III AFRONTE – Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero, e Troféu Vitória de melhor filme (júri técnico) no 31º Festival de Cinema de Vitória.

Outro curta premiado selecionado para a Mostra Competitiva Brasileira do Cine Ceará é “Quinze Quase Dezesseis”, ficção de Thais Fujinaga, de São Paulo. O filme foi vencedor do prêmio aquisição Porta Curtas, 10+ Favoritos do Público no Festival Kinoforum, prêmio de melhor direção no Curta Cinema e melhor fotografia na Mostra de Cinema de Vitória.

Também na mostra de curtas brasileiros, as ficções “Bolinho de Chuva”, de Cameni Silveira, do Paraná; “Maputo”, produção paulista de Lucas Abraão; o pernambucano “Todas as Memórias que Você Fez em Mim”, de Pedro Fillipe; o documentário paulista “Salmo 23”, de Lucas Justiniano e José Menezes; a animação “Eu Sou um Pastor Alemão”, de Angelo Defanti, do RJ; e os híbridos “Os Mortos Resistirão para Sempre”, de Carlos Adriano, de São Paulo; e “Você”, produção carioca de Elisa Bessa.

A curadoria da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem foi realizada pelo crítico de cinema Bruno Carmelo, mestre em teoria de cinema pela Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris III. Tem passagem por veículos como AdoroCinema, Papo de Cinema e Le Monde Diplomatique Brasil. É professor de cursos sobre o audiovisual e autor de artigos sobre o cinema.

A Competitiva Brasileira de Curta-metragem teve como curador o cineasta Vicente Ferraz. Formado em Comunicação pela PUC-Rio, estudou na EICTV – Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de Los Baños, em Cuba. Seu primeiro longa-metragem, o documentário “Soy Cuba, o Mamute Siberiano” (2005), foi premiado nos Festivais de Gramado, Recife, Guadalajara, Lima, Chicago e da Seminci – Valladolid – Espanha. Atua como jurado de vários festivais, como Havana (Cuba), Foncine (Uruguai) e Cinergia (Costa Rica). Deu aulas na EICTV – Cuba, Veritas (Costa Rica) e foi tutor de projetos para a Fundación TyPA na Argentina. É professor na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro.

Os participantes da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem vão concorrer ao Troféu Mucuripe, que será concedido aos vencedores nas categorias: Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica. O Melhor Longa da Mostra, eleito pelo Júri Oficial, receberá prêmio no valor de R$ 40 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.

Com acesso gratuito a toda a programação, o festival acontecerá de 9 a 15 de novembro, com mostras competitivas, exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades. Para as exibições, o festival estará no Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).

O 34º Cine Ceará é uma realização do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes. Tem o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult Ceará), apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), e da Universidade Federal do Ceará, através da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Parceria: Canal Brasil. Conta ainda com o patrocínio da Ambev, da Freitas, do Itaú, da Nacional Gás e Esmaltec através da Lei Rouanet.

OS LONGAS DA MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA

A bachata de Biônico (La bachata de Biónico). Yoel Morales. Ficção, 80′, Cor, República Dominicana, 2024. Première Brasileira. 16 anos.

Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo. Joel Zito Araújo. Documentário. 82’. Cor. Brasil. 2024. Première Mundial. Livre.

EN LA CALIENTE – Contos de um Guerreiro do Reggaeton. Fabien Pisani. Documentário, 85’, Cor, Cuba-EUA, 2024. Première Brasileira. 16 anos.

Linda. Mariana Wainstein. Ficção, 100’, Cor, Argentina, 2024. Première Brasileira. 14 anos.

Milonga. Laura González. Ficção, 106’, Cor, Uruguai-Argentina, 2023. Première Brasileira. 16 anos.

Um lobo entre os cisnes. Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Ficção. 110’. Cor. Brasil. 2024. Première Mundial. 14 anos.

OS CURTAS DA MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA

Bolinho de Chuva. Cameni Silveira. Ficção. 11’. Paraná. 2023. Livre.

Cavaram uma cova no meu coração. Ulisses Arthur. Documentário. 24’. Alagoas. 2024. 10 anos.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita. Catapreta. Ficção. 20’. Minas Gerais. 2024. 12 anos.

Eu sou um pastor alemão. Angelo Defanti. Animação. 15’. Rio de Janeiro / São Paulo. 2024. Livre.

Fenda. Lis Paim. Ficção. 23’. Ceará. 2024. Livre.

Maputo. Lucas Abraão. Ficção. 15’. São Paulo. 2024. 12 anos.

Os mortos resistirão para sempre. Carlos Adriano. Híbrido. 24’. São Paulo. 2024. 16 anos.

Quinze Quase Dezesseis. Thais Fujinaga. Ficção. 20’. São Paulo. 2023. 10 anos.

Salmo 23. Lucas Justiniano e José Menezes. Documentário. 12’. São Paulo. 2024. 14 anos.

Tiramisú. Leônidas Oliveira. Ficção. 20’. Ceará. 2024. 12 anos.

Todas as memórias que você fez em mim. Pedro Fillipe. Ficção. 19’. Pernambuco. 2024. 10 anos.

Você. Elisa Bessa. Híbrido. 7’. Rio de Janeiro. 2024. Livre.