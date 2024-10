Grifa Filmes e GNT lançam documentário que explora a sexualidade feminina

No dia 20 de outubro, às 23h, o GNT exibirá o documentário “Biografias Íntimas”, uma obra que une captação documental e animação para retratar as descobertas sexuais e afetivas na trajetória de três mulheres. Logo após a exibição, o filme estará disponível no Globoplay+Canais. Com uma equipe liderada por mulheres, o projeto reflete o compromisso da Grifa Filmes com a equidade de gênero e representa uma nova abordagem para a representação da sexualidade feminina no audiovisual brasileiro.

“Biografias Íntimas” acompanha a vida de Monique dos Anjos, Laís Conter e Giovanna Heliodoro, cujas histórias se entrelaçam em um retrato complexo e diverso da sexualidade feminina contemporânea. Monique narra sua jornada de autoconhecimento através da literatura erótica, enquanto Laís, após anos de um diagnóstico equivocado de “hipersexualidade”, cria uma página feminista na internet e passa a trabalhar com educação sexual. Giovanna, também conhecida como Trans Preta, historiadora e comunicadora, questiona as violências de gênero que passou ao longo da vida e redescobre seu prazer e sua autoestima enquanto mulher trans.

O filme é uma coprodução entre Grifa Filmes e GNT, e destaca-se pelo protagonismo feminino em todas as etapas de sua realização. Criação e roteiro são de Caroline Vilani, com direção de Renata Sette. A produção executiva conta com Bianca Corona e Erika Araújo, a montagem é de Karine Vilela, pesquisa de Maria Laura César, fotografia de Janice D’ávila e trilhas originais compostas por Fernanda Porto. As animações são de Amanda Martinez, Flávia Godoy, Livia Serri Francoio, Vitória Cribb e Yannet Briggiler. Além disso, a equipe de produção, técnica e pós-produção também são compostas majoritariamente por mulheres.