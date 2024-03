Estreia comédia romântica estrelada por Giovanna Antonelli

Foto © Laura Campanella

Giovanna Antonelli está de volta aos cinemas, na comédia romântica “Apaixonada”, de Natalia Warth, inspirada no livro “Apaixonada aos 40”, de Cris Souza Fontes. No longa, ela vive Beatriz, uma mulher que se vê sozinha após se divorciar e resolve que está na hora de redescobrir a alegria de viver. O longa é uma produção da Bronze Filmes, em coprodução com a Rubi Produtora, distribuição da Imagem Filmes e chega aos cinemas de todo Brasil nesta quinta-feira, dia 7 de março.

O elenco inclui nomes como Danton Mello, que atua como o ex-marido de Beatriz; Rodrigo Simas, como um novo interesse romântico; Polly Marinho, como a melhor amiga e grande inspiração de Beatriz, além de Rayssa Bratillieri interpretando a filha de Bia. Cátia Damasceno, Jonas Bloch e Claudio Ohana aparecem em participações especiais.

Com roteiro assinado por Ana Abreu e Sabrina Garcia, e colaboração de Rodrigo Goulart, o longa acompanha o processo de redescoberta de si mesma e do amor, pelo qual Beatriz passa, que a leva a se aproximar de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

Natalia montou uma equipe majoritariamente feminina para o filme, que inclui a diretora de fotografia Luz Guerra; a diretora de arte Priga Costa; as figurinistas Natalia Duran e Júlia Melo; e a diretora de produção Isabella Alves.