Longa de Leonel Vieira aborda uma visão perturbadora do submundo dos jogos de azar no Brasil

“O Último Animal”, dirigido por Leonel Vieira, é um thriler sobre o submundo que se esconde por trás do Jogo do Bicho, o mais famoso jogo de apostas ilegais do Brasil. Filmado no Rio de Janeiro, entre favelas e condomínios de luxo, o filme traz Joaquim de Almeida no papel de um imigrante português ‘chefão’ desse universo do jogo do bicho. O longa chega aos cinemas brasileiros dia 7 de março.

“O Último Animal” segue a história de Didi, um jovem contador, recém-formado, que está tentando sair da comunidade onde cresceu. Nessa luta por uma vida melhor, descobre que trabalha indiretamente para Casimiro Alves (Joaquim de Almeida) – um imigrante português conhecido como Dr. Ciro – um famoso ‘chefão’ do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O sonho de Didi transforma-se num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção, tendo como pano de fundo a ‘cidade maravilhosa’.

Com um forte impacto visual, fruto do estilo documental, dos close-ups, e da câmera na mão, “O Último Animal” é um filme que marca pela ansiedade e pela habilidade de mostrar uma visão, onde a ação providencia uma surpresa constante, sem nunca colocar de lado o retrato cru e inevitável de uma história social.

Melhor Longa-Metragem na última edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (2023) e Melhor Atriz Principal para Gabriela Loran, no papel de Paulinha, “O Último Animal” integrou também a seleção oficial do Madrid International Film Festival deste ano.

O novo filme de Leonel Vieira conta com Joaquim de Almeida e o ator inglês Duran Fulton Brown, ao lado de um importante leque de atores brasileiros, encabeçado por Junior Vieira. “O Último Animal” é uma produção da Volf Entertainment, em coprodução com a Visom Digital e a Multiphocus.