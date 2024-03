Com direção de Roberto Santucci, “Os Farofeiros 2” chega aos cinemas

Depois de levar quase 3 milhões de espectadores aos cinemas do país com o primeiro filme da franquia, o diretor Roberto Santucci e o roteirista Paulo Cursino se juntam novamente para mais uma empreitada. A comédia “Os Farofeiros 2”, que chega aos cinemas nessa quinta, 7 de março, conta com Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits e Antônio Fragoso e um elenco formado por Charles Paraventi, Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo e Aline Campos.

No longa-metragem, Alexandre (Antônio Fragoso) ganha o prêmio de melhor gerente de vendas: uma viagem com tudo pago para a Bahia. Seus planos de férias com a família vão por água abaixo, quando ele descobre que os colegas de trabalho Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) não estão satisfeitos com sua gestão. Para evitar que essa saia justa atrapalhe uma prometida promoção ao cargo de diretor, ele convida os amigos e suas famílias para seguir viagem com ele, sua esposa e seus filhos rumo ao Nordeste.

No entanto, o que era para ser uma diversão se torna um grande perrengue. Todo o grupo terá seus limites testados, além de ter que encarar um hotel caindo aos pedaços, uma praia nada exclusiva e confusões em um parque aquático. E é aí que entram os novos personagens para fazer ainda mais confusão: o bonitão Marquinhos (Marco Pitombo), Darcy, responsável pelo resort (Sulivã Bispo) e Kellen, irmã de Ellen (Mariana Moura).

O diretor do longa, Roberto Santucci, também assina o primeiro filme, além de outros sucessos da comédia nacional como “De Pernas para o Ar”, “Até que a Sorte nos Separe” e “Tudo Bem no Natal que Vem”. “Os Farofeiros 2” é uma produção da Camisa Listrada, com coprodução Globo Filmes, Globoplay, Telecine e Panorama Filmes e distribuição da Downtown Filmes.