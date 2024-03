CINEBRASiLTV inicia comemorações dos seus 20 anos com estreia de multiplataforma

O CINEBRASiLTV, canal reconhecido pela produção independente do audiovisual brasileiro, firmou parceria com a Futura Produções para operação tecnológica que unifica as suas plataformas de exibição – CINEBRASiLTV e CINEBRASiLJá. A Futura também assume a gestão das ações de marketing para assinaturas e relação com clientes do canal.

Segundo Tereza Trautman, cineasta e idealizadora do canal, a operação da Futura vai passar pelo desenvolvimento e gestão da plataforma, a análise do conteúdo, a melhoria da experiência do usuário, a monetização e implantação de novos modelos de receitas, a análise de dados dentro de um escopo que permita gerar melhorias na distribuição de conteúdo, explorando sinergias entre as plataformas de satélite e streaming, garantindo eficiência operacional e qualidade técnica.

A multiplataforma chega com a estreia do documentário em longa-metragem “Línguas da Floresta”, no dia 9 de março, na Faixa Filme do Mês. Dirigido por Juliana de Carvalho e Vicente Ferraz, o documentário faz uma imersão na diversidade cultural linguística brasileira, a partir dos estudos de onze cientistas na região amazônica.