“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil”, de João Amorim, chega aos cinemas

“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” estreia nos cinemas, no dia 24 de julho. No longa dirigido por João Amorim, os irmãos Thiago e Ísis embarcam com seu pai em uma jornada pelos biomas do Brasil — Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica —, onde cada parada reserva um novo desafio, um animal em perigo e um segredo da natureza a ser revelado. Misturando animação, live-action e fantoches carismáticos, o filme convida o público infantil para uma verdadeira expedição repleta de humor, ritmo e descobertas.

Inspirado nas duas temporadas da série exibida diariamente no Canal Futura, TV Brasil, Canal Educação e disponível na Globoplay, o filme estreia justamente no ano da COP30, reforçando, de forma divertida e acessível, a importância de proteger nossos ecossistemas.

As canções originais da aventura estarão disponíveis no Spotify e a história também chega às livrarias pela Editora Franco, expandindo o universo de Thiago & Ísis além das telas.

O lançamento comercial de “Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” ocorre após uma trajetória em 25 festivais brasileiros e internacionais, onde garantiu sete prêmios, incluindo o de Melhor Filme Infantojuvenil, no FESTin; Melhor Longa-Metragem Documentário Ambiental, no New York Documentary Film Awards 2024; e Melhor Diretor de Longa-Metragem, no Portugal Indie Film Festival 2024.

“Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil” é uma produção da Amorim Filmes.