Filme inédito de Rubens Rewald estreia no Canal Brasil

O longa inédito “Segundo Tempo”, dirigido por Rubens Rewald, estreia no Canal Brasil no dia 3 de agosto, às 20h30. O filme acompanha um drama familiar vivido pelos irmãos Ana (Priscila Steinman) e Carl (Kauê Telloli), que, após perderem o pai, se juntam para descobrir as histórias e o passado de sua família, entre o Brasil e a Alemanha. A produção não é autobiográfica, mas retrata muito da história do diretor, que é de uma família de exilados políticos.

Na história, os irmãos nunca se deram bem durante a infância e juventude, mas se viram obrigados a superarem suas diferenças em busca de mais informações sobre a conexão mais forte que existe entre eles: sua origem. A dupla segue viagem para Frankfurt, na Alemanha, para reconstruir os passos de seus familiares, que foram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de vida.

O longa foi exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, como o Inffinito Film Festival em Miami e Nova York, o Festival de Cinema Judaico em Boston e o Festival de Cinema Judaico em Punta del Este, no qual recebeu o prêmio de Melhor Filme Latino-americano. Também fez parte da Mostra Première Brasil: Novos Rumos no Festival do Rio.