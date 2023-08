Com Gilberto Gil e BaianaSystem, “Môa, Raiz Afro Mãe” estreia nesta quinta

A O2 Play, em parceria com o Cine Ninja, lança o documentário “Môa, Raiz Afro Mãe”, filme sobre o músico e mestre capoeirista baiano Môa do Katendê, que chega aos cinemas brasileiros em 3 de agosto.

Produzido pela Kana Filmes, o documentário tem direção e roteiro de Gustavo McNair e conta a vida e trajetória do artista e símbolo de resistência cultural – considerado um dos responsáveis pela revolução do carnaval baiano com a ascensão dos blocos afro.

Em outubro de 2018, Môa do Katendê foi assassinado em um bar de Salvador, crime motivado pela forte intolerância política que estava em vigor na época do ocorrido.

“Môa, Raiz Afro Mãe” começou a ser produzido antes da morte do mestre de capoeira, que chegou a gravar entrevistas para o documentário. Em complemento a seus relatos, a história do artista é contada por meio de imagens e depoimentos de figuras como Gilberto Gil, Letieres Leite, Lazzo Matumbi, BaianaSystem e Fabiana Cozza, entre outros.

Em 2022, o longa foi exibido no Panorama Coisa de Cinema e no Festival de Cinema de Alter do Chão. Neste ano, o documentário fez parte do Festival du Cinéma Brésilien de Paris e integrou a categoria Mostra Brasil da 15ª edição do In-Edit Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical.