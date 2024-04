Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para o cinema gaúcho

O Festival de Cinema de Gramado abriu as inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas e para a Mostra de Longas-Metragens Gaúchos, até às 23h59 do dia 15 de maio.

O “Gauchão” consagra a parceria entre o Festival de Cinema de Gramado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que, juntos, promovem, pela 21ª vez, a mostra competitiva de curtas-metragens produzidos no Estado. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva.

Mantendo o compromisso com as produções locais, Gramado reforça a parceria estabelecida com a Secretaria de Estado da Cultura e com o Instituto Estadual de Cinema na entrega do Prêmio Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos. Os filmes participantes concorrem ao Kikito em dez categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Desenho de Som e Melhor Trilha Musical.

As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam nos regulamentos, que estarão disponíveis no site do festival, www.festivaldegramado.net.

O 52º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto.