“Transe” mostra trio que vive história de amor em tempos marcados pelo #EleNão

Por Maria do Rosário Caetano

“Transe”, quarto longa-metragem da cineasta Carolina Jabor e o primeiro de Anne Pinheiro Guimarães, chega aos cinemas nessa quinta-feira, 2 de maio, sedimentado nas inquietações (e reflexões) que tomaram conta das duas realizadoras e do filósofo Fred Coelho no ano eleitoral de 2018.

Os três, somados aos atores Luísa Arraes, Johnny Massaro e Ravel Andrade, foram tomados pelo desejo de realizar um longa-metragem, colocar suas perplexidades em narrativa documental ou ficcional. Acabaram concluindo que o ideal seria somar a história amorosa de um ‘trisal’ (os atores identificados pelo próprio prenome), que vivia, num pequeno apartamento, a tensão trazida pelo que se passava na rua, naquele exato momento.

A equipe, com espírito livre, documentaria os protestos do movimento #EleNão, que ganhava corpo e voz, pelo menos nas grandes cidades. O país vivia, em suas ruas polarizadas, a disputa entre Haddad, por uma frente de esquerda, e Bolsonaro, por uma frente de direita e extrema-direita. Os dois candidatos disputavam a Presidência da República. Veio a necessidade de um segundo turno. Bolsonaro foi eleito em novembro de 2018.

O filme, que passou por processo de finalização durante a pandemia, estreou no Festival do Rio, em 2022, e depois chegou à Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além de cenas rodadas nas manifestações do #EleNão e nos dois turnos das eleições, “Transe” recorreria a canções (como “Podres Poderes” e “Muito Romântico”), trecho de “Grande Sertão: Veredas” (montagem teatral de Bia Lessa), conversas de jovens pelos bares do Rio, experiências religiosas (como a do pastor evangélico progressista Henrique Vieira) e letreiros que trazem as ideias mais grotescas do candidato extremista (defesa da ditadura, louvor à tortura, desdém às minorias, deboche de quilombolas, “inúteis até para a procriação”, contra o Estado laico etc.).

Ravel Andrade, que, além de ator, é músico, toca violão e canta ao longo do filme, composições de Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Moa do Catendê (o artista popular baiano, assassinado por um defensor de Bolsonaro). O faz, muitas vezes, em dueto com Luísa Arraes, que toca piano. Letrux apresentará seu “Flerte Revival” e Liniker, “Flutua”, de Johnny Hooker.

Caetano Veloso entra na trama com sua imagem indignada com o que acontecera a Moa do Catendê. Oportunas reflexões de seu livro “Verdade Tropical” também compõem o tecido reflexivo do filme. Fred Coelho, que fecundou o argumento de “Transe” e colaborou no roteiro, comparece com fragmentos de “Se Agarrem”. E há espaço, ainda, para “Não vamos enlouquecer, nem nos matar”, de Caio Fernando Abreu (1948-1996).

O ‘trisal’ formado por Luísa, Johnny e Ravel pratica o amor livre e busca novas formas de existir. Mas a barra está cada dia mais pesada. Nos bares, perplexidades afloram e se acumulam. Os jovens trocam ideias com amigos, atores como Ana Flávia Cavalcanti (“A Rã”), Bella Camero (“Marighella”, “Urubus”), pensadores como Cláudio Prado. E mais Célio Junior, Matheus Macen, Dudu Rios, Maria Clara Drummond, Matheus Torreão e Priscila Lima.

O filme constrói-se como um repositório de inquietações, incertezas, angústias. O tom é de dúvidas. Muitas dúvidas. O máximo que a jovem Luísa pode apreender (quando luta pelos direitos das mulheres e por um país livre de mandatário obscurantista) é que vive numa bolha. E mais: a realidade que a cerca é, além de muito complexa, apavorante.

Carolina e Anne definem “Transe” como um “coming of age” (romance de geração – ou de passagem para a fase adulta). Um filme realizado num tempo em que a política penetrou na vida cotidiana de cada cidadão brasileiro. Em especial, daquela geração de jovens, exposta a brutal momento regressivo, a ponto de representantes da extrema-direita debocharem da memória de Marielle Franco (1979-2018), vereadora carioca assassinada por milicianos, junto com seu motorista Anderson, quando regressava de reunião de trabalho.

O assassinato, que acontecera em março, portanto, alguns meses antes das eleições presidenciais de 2018, será lembrado no filme. Assim como trecho de discurso da ousada parlamentar. Os jovens Ravel-Luísa-Johnny e todos os que gritam #EleNão assistiram, nas redes sociais (ou na TV), a ato obsceno de candidatos da extrema-direita. Estes, com ostentação e culto à barbárie, destruíram placas que, simbolicamente, atribuíam o nome de Marielle a ruas cariocas.

Quem não aguenta mais rever imagens dos anos que entronizaram, pelo voto, o extremista Bolsonaro na presidência da República, deve saber que “Transe” não significa mais do mesmo.

Carolina Jabor, que prepara seu quinto longa-metragem – uma adaptação de “No Jardim do Ogro”, romance da franco-marroquina Leïla Slimani – acredita que “Transe” traz “o olhar inocente de jovens que nunca tinham vivido embate com oposição tão contrária a tudo que acreditavam”. E assume que o filme, soma de documentário e ficção “mostra, também, certa ingenuidade por todos nós vivida naquele momento”.

“Transe” se construiu em processo colaborativo. As diretoras se encontravam, todos os dias, com atores e colaboradores. Da troca de ideias, pautadas pelo que acontecia na campanha eleitoral, nascia o roteiro do que seria filmado, com equipe mínima. Os atores improvisavam, então, sobre as situações propostas.

O resultado é instigante e satisfatório, pois não apregoa certezas. Aposta na dúvida. Busca o senso crítico, a reflexão.

Transe

Doc-fic, Rio de Janeiro, 2018-2024, 72 minutos

Direção: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães

Roteiro: Anne Pinheiro Guimarães e Carolina Jabor, com colaboração de Fred Coelho e Luísa Arraes

Elenco: Luísa Arraes, Johnny Massaro e Ravel Andrade

Participação especial: Ana Flávia Cavalcanti, Bella Camero, Cláudio Prado, Pastor Henrique Vieira, Célio Júnior, Dudu Rios, Maria Clara Drummond, Matheus Macena, Matheus Torreão e Priscila Lima

Fotografia: Daniel Venosa

Montagem: Isadora Boschiroll e Danilo Lemos

Direção musical: Arthur Braganti

Produção: Cosmocine e Conspiração

Distribuição: ArtHouse e Filmes do Estação

Estreia: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília

Filmografia

Carolina Jabor (Rio de Janeiro, RJ, 49 anos)

Filmes:

2008 – “O Mistério do Samba”, parceria com Lula Buarque de Hollanda (doc)

2014 – “Boa Sorte” (ficção)

2017 – “Aos teus Olhos” (ficção)

2024 – “Transe”, em parceria com Anne Pinheiro Guimarães (doc fic)