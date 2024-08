Festival Olar 2 está com inscrições abertas para curtas-metragens

O Festival Olar 2 – Observatório Latino-Americano de Realizadoras está com inscrições abertas para curtas-metragens até 31 de agosto. O evento terá sua edição presencial na cidade do Carpina, Zona da Mata Pernambucana, além de atividades online.

Podem participar filmes com até 25 minutos de duração, de quaisquer gêneros ou temáticas, produzidos a partir de 2023 por mulheres, pessoas trans e não-binárias de toda a América Latina e Caribe. São aceitas coproduções com homens cis.

Dez obras farão parte da Seleção Competitiva Oficial e outras mais irão compor mostras paralelas do festival, que ocorrerá na modalidade presencial e online. O júri premiará o filme que se destacar por sua contribuição artística, importância política e impacto representativo.

As inscrições acontecem através de formulário no site www.realizadoraslatinas.com, com atenção às regras do edital, também disponível na página. O Olar 2 tem incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco.

Fundado em 2020, o Observatório Latino-Americano de Realizadoras é uma produção da Olar Filmes, produtora audiovisual sediada em Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O Observatório, que já teve seu primeiro festival online em 2022, também tem levado mostras de cinema para o interior de Pernambuco e outros estados brasileiros desde sua fundação. Os filmes participantes do 1º Olar foram exibidos na TV Pernambuco, em uma mostra de cinema no Espírito Santo, além de participar do FIG (Festival de Inverno de Garanhuns). O Olar também promoveu recentemente o Cine Olar: Animação Latina, na cidade de Caruaru, dentro da programação do Festival Pernambuco Meu País 2024.

Além de exibir filmes, a mostra contará ainda com uma Oficina de Montagem e outras atividades formativas. A programação na íntegra será divulgada após a seletiva dos filmes.