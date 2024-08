Terminam as filmagens de “O Agente Secreto”, filme estrelado por Wagner Moura

Foto: Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho © Victor Jucá

Diretor de longas nacionais premiados, como “Aquarius”, “O Som ao Redor” e “Retratos Fantasmas”, Kleber Mendonça Filho acaba de finalizar as filmagens de seu novo projeto, “O Agente Secreto”, protagonizado por Wagner Moura e estrelado por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho e grande elenco.

O longa também marca o reencontro de Kleber com Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo, que participaram de “Bacurau”, codirigido com Juliano Dornelles, visto por mais de 750 mil espectadores nos cinemas.

Rodado entre Recife e São Paulo, o 6º longa de Kleber Mendonça Filho teve dez semanas de filmagens.

Com previsão de estreia nos cinemas em 2025 pela Vitrine Filmes, o longa é um thriller de suspense ambientado entre o Recife e São Paulo dos anos 70. Depois de dez anos, Wagner Moura volta a filmar no Brasil como ator, desta vez, interpretando Marcelo, um especialista em tecnologia que chega no Recife em 1977 à procura de um pouco de paz, mas logo se torna um agente do caos na cidade.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films (“Anatomia de uma Queda” e “A Pior Pessoa do Mundo”), a alemã One Two Films e a holandesa Lemming.