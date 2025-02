“A Cápsula”, de Ribamar Nascimento, estreia na TV Cultura

Neste domingo (23/02), às 22h, a TV Cultura apresenta o filme “A Cápsula”, com roteiro e direção de Ribamar Nascimento, na faixa Cine Cult. Exibido pela primeira vez na TV aberta, o longa conta a história de Mariana, uma moça sonhadora, e seu irmão mais novo, Dinho, que sobrevivem em um futuro pós-apocalíptico e encontram uma cápsula do tempo que os guia em uma missão para salvar seu povoado. Juntos, eles enfrentam misteriosas memórias do passado.

Quando um povoado próximo é atacado pela temida gangue chamada Breu, os dois irmãos se unem a um amigo e a um casal de idosos peregrinos em uma viagem até a grande cidade, na arriscada missão de encontrar uma forma de resolver o problema da falta d’água. As memórias contidas na cápsula tornam-se as grandes chaves dessa jornada.

O elenco do filme é composto por Danielli Pasquini, Bernardo Hohmann, Luiz Carlos Persy, Ben Hur Prado, Pedro Daniel e Laura Chaves.

O longa de ficção científica (Brasil, 2024, 92 min.) foi produzido em Maringá, no Paraná, e indicado ao Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba de 2024 e para a Mostra Mirada Paranaense.