Abertas as inscrições para a 10ª edição do CachoeiraDoc

Em sua 10ª edição, o CachoeiraDoc – Festival de Documentários de Cachoeira acontecerá entre os dias 10 e 15 de junho, nas cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo Baiano, e contará com exibições presenciais e gratuitas de produções documentais em sua ampla diversidade de estilos e formatos. Profissionais e amadores que queiram inscrever suas obras, podem fazê-lo através do formulário disponível no site www.xcachoeiradoc.com.

O festival promoverá duas mostras competitivas: de curtas e médias (filmes de até 59 min.) e de longas-metragens (filmes a partir de 60 min). Além das competitivas, as inscrições também selecionarão filmes para as diversas exibições formativas do X CachoeiraDoc. Em todas as categorias, podem se inscrever trabalhos finalizados a partir de 2024 em território brasileiro ou em coprodução entre Brasil e outro(s) país(es). Os interessados têm até 14 de março para enviarem os materiais, que podem ser filmados em qualquer formato e hospedados em sites de compartilhamento de vídeos. As demais especificidades podem ser conferidas no regulamento em xcachoeiradoc.com/inscricoes.

Após um hiato de cinco anos, o CachoeiraDoc volta aos espaços culturais trazendo a democratização do acesso ao cinema, abrangendo múltiplas abordagens da linguagem documental. De acordo com uma das diretoras artísticas do Festival, Kênia Freitas, o CachoeiraDoc retorna em 2025 com a temática Terra e Território, pautando uma não separabilidade entre o cinema brasileiro e as suas formas concretas de realização e circulação.

A seleção dos filmes será feita por uma equipe de seis curadores, entre estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), egressos e professores do curso de Cinema da instituição: Evelyn Sacramento, Jessé Patrício, Juan Rodrigues, Ingá Patriota, Matheus Araújo e Wellison Silva, sob coordenação de Lina Cirino.

Os filmes escolhidos para as mostras competitivas serão avaliados por um júri formado por pesquisadores, realizadores, críticos de arte e cinema e estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB. As produções concorrerão a premiações de R$6 mil, para o melhor longa-metragem, e R$4 mil para o melhor média ou curta-metragem, além de troféus.

Além de exibições de filmes, apresentações musicais e performances, o X CachoeiraDoc vai contar também com ações formativas no campo do documentário, organizados pela nova frente do festival, a EscolaDoc – Ciclo Formativo em Documentário. Já a partir de março, serão realizadas oficinas, cursos de formação, conferências, ações de performance e sessões de documentários, voltadas especialmente para o público jovem da cidade de Cachoeira e entorno.

Em 2025, o projeto é coordenado por uma nova equipe: a direção artística do CachoeiraDoc é assinada pelo um trio Kênia Freitas (na direção da curadoria) e Ingá Patriota e Melina Bomfim (na direção da EscolaDoc). Naymare Azevedo assume a direção executiva. O X CachoeiraDoc contará também com Cyntia Nogueira na coordenação pedagógica, Jamile Novaes na coordenação de comunicação, Lina Cirino na coordenação de curadoria, Matheus Araújo na coordenação do Ciclo de Performance e Udinaldo Junior na coordenação editorial.