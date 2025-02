3º Bonito CineSur abre inscrições para as mostras competitivas

Estão abertas as inscrições para o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano 2025, que será realizado na cidade de Bonito (MS), entre os dias 25 de julho e 2 de agosto.

Até 6 de abril poderão se inscrever para o festival filmes de longa e curta-metragem (de até 20 minutos) sul-americanos, concluídos em 2024 e 2025, desde que inéditos em circuito nacional. Esta é a terceira edição do festival que tem como um dos objetivos tornar a cidade de Bonito (e o estado do Mato Grosso do Sul) um polo importante de difusão e debate da produção cinematográfica contemporânea do continente.

Em 2025, o festival ocupará espaços centrais da cidade de Bonito e seguirá avançando na consolidação da convergência entre cultura, meio ambiente e turismo, intercomunicando cinematograficamente a América do Sul, destacando a temática ambiental e promovendo internacionalmente o destino turístico Bonito.

Para se inscrever, os interessados devem acessar bonitocinesur.com.br e/ou a plataforma Festhome.

Neste ano, o festival terá em sua programação 5 Mostras Competitivas (com premiação no total de R$ 57.500,00) divididas nas seguintes categorias: filmes sul-americanos de longa-metragem, filmes sul-americanos de curta-metragem, filmes sul-mato-grossenses, filmes longa-metragem ambiental sul-americano, filmes curta-metragem ambiental sul-americano. A premiação do festival está divida em:

Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-americano: R$ 20.000,00 e Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta-Metragem Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 15.000,00 e Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Sul-mato-grossense: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

Além das premiações do público:

Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta-Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Sul-mato-grossense: Troféu Pantanal

Além das Mostras Competitivas, o evento terá uma mostra paralela com filmes sul-americanos destinados ao público infanto-juvenil, sessões especiais e atividades formativas.