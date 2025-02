“Malu”, de Pedro Freire, está entre os vencedores do 27º FICPunta

Com convidados renomados do audiovisual, atividades especiais, exibição de muitos filmes e recorde de público nos cinemas, encerrou na noite de quinta-feira, 20 de fevereiro, a 27ª edição do Festival Internacional de Cine de Punta Del Este, no Uruguai.

O evento, um dos maiores festivais de cinema latino-americano, premiou as melhores produções nas categorias de ficção (Prêmio Mauricio Litman), documentário (Prêmio Lobo Marino) e melhor filme julgado pela Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (Prêmio ACCU).

A produção brasileira “Malu”, de Pedro Freire, foi a grande vencedora do Prêmio Mauricio Litman, de ficção, e Yara de Novaes, que protagoniza o filme, levou o prêmio de Melhor atriz. Na mesma categoria, Vinko Tomicic Salinas venceu como Melhor diretor, pelo filme “El Ladrón de Perros” (Bolívia), e Néstor Cantillana como Melhor Ator, pelo filme “Patio de Chacales” (Chile), de Diego Figueroa.

“La Invención de las Especies” (Equador/Cuba/Espanha), de Tania Hermida, foi o vencedor do Voto do Público e Sergio Armstrong, pela fotografia em “El Ladrón de Perros” (Bolívia), de Vinko Tomicic Salinas, recebeu Menção Especial do Júri, todos na categoria de ficção.

Já na categoria documentário, quem levou o Prêmio Lobo Marino para casa foi o filme cubano/americano “En la Caliente”, do diretor Fabien Pisani. A categoria teve como jurados Daniela Mazzilli (Brasil), Ada Quintana (Perú) e Pepe Rovano (Chile), que fizeram ainda uma menção especial de júri ao filme “Karuara, la Gente del Río” (Perú), de Miguel Araoz Cartagena e Stephanie Boyd.

O Prêmio ACCU, com jurados da Asociación de Críticos de Cine del Uruguay – Myriam Caprile, Pablo Delucis e Gustavo Iribarne –, concedeu a “Cuadrilátero” (Peru), de Daniel Rodríguez Risco, o título de Melhor Filme. Quanto ao melhor documentário, o prêmio ficou com “Imprenteros” (Argentina), dos diretores Lorena Vega e Gonzalo Javier Zapico.

Nesta categoria também, receberam menções especiais as produções “La Invención de las Especies” (Equador/Cuba/Espanha), de Tania Hermida e “Las Chicas de la Estación” (Espanha), de Juana Macías. Além da atuação da atriz Yara de Novaes, ser novamente mencionada por “Malu”.

O 27ª Festival Internacional de Cine de Punta del Este teve programação 100% gratuita e foi marcado pelo recorde de público nos cinemas, além da presença de convidados renomados como diretores, atrizes, atores, produtores, distribuidores e jornalistas especializados e diversas atividades especiais.

Uma delas foi o encontro “Mulheres no audiovisual”, realizado no Club Hotel Casapueblo, pelas produtoras Cecilia Gómez, Pepi Goncalvez, Daniela Mazzilli, Agustina Chiarino e com moderação de Abril Álzaga. Também em destaque a Masterclass do cineasta e pesquisador chileno Pepe Rovano, especialista em gravações de realidade virtual, realidade aumentada, Cinema 360°, que abordou “Ferramentas de Realidades Estendidas para o Cinema Atual”.

Além dos prêmios recebidos pela produção brasileira “Malu”, de Pedro Freire, outra novidade apresentada na noite de premiação foi o anúncio da exibição da Mostra Pantalla Maldonado, durante o 8º Festival Santa Cruz de Cinema que acontece de 9 a 13 de junho, com produções regionais e nacionais de curta-metragem.

O secretário de Cultura de Bagé, Zeca Brito, e o jornalista e curador do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, Roger Lerina, também prestigiaram o FICPunta, iniciando uma aproximação com o Departamento de Maldonado para desenvolver ações relacionadas à cultura.

Confira a lista completa dos ganhadores do 27º FICPunta:

Prêmio Mauricio Litman – Ficção

Melhor filme: Malu (Brasil), de Pedro Freire

Melhor diretor: Vinko Tomicic Salinas por “El ladrón de perros” (Bolívia/Chile/México/Equador/França/Itália)

Melhor atriz: Yara de Novaes por Malu (Brasil), de Pedro Freire

Melhor ator: Néstor Cantillana por “Patio de chacales” (Chile), de Diego Figueroa

Voto do público: “La invención de las especies” (Equador/Cuba/ Espanha), de Tania Hermida

Menção especial do júri Sergio Armstrong pela fotografia de “El ladrón de perros” (Bolívia/Chile/México/Equador/França/Itália), de Vinko Tomicic Salinas

Prêmio Lobo Marino – Documentário

Melhor filme: “En la caliente” (Cuba/Estados Unidos), de Fabien Pisani

Menção especial do júri: “Karuara, la gente del río” (Perú), de Miguel Araoz Cartagena e Stephanie Boyd

Prêmio ACCU

Melhor filme: “Cuadrilátero” (Perú), de Daniel Rodríguez Risco

Melhor documentário: “Imprenteros” (Argentina), de Lorena Vega e Gonzalo Javier Zapico

Menção especial: “La invención de las especies” (Equador/Cuba/ Espanha), de Tania Hermida

Menção especial: “Las chicas de la estación” (Espanha), de Juana Macías

Menção especial para atriz: Yara de Novaes, por “Malu” (Brasil), de Pedro Freire