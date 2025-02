“Hora do Recreio”, de Lucia Murat, conquista o prêmio de Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation 14 Plus, em Berlim

Foto: A atriz Brenda Viveiros e Lucia Murat, com o Prêmio de Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation 14 Plus

“Hora do Recreio”, documentário escrito, produzido e dirigido por Lucia Murat, acaba de conquistar o prêmio de Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation 14 Plus, na 75ª edição do Festival de Berlim. A diretora e a atriz Brenda Viveiros, que interpreta Clara, personagem do livro “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto, subiram ao palco para receber a honraria. O longa levanta discussões sobre a educação pública no Brasil sob a perspectiva de alunos dos ensinos fundamental e médio. A première mundial em Berlim ocorreu no dia 16 de fevereiro.

O longa também está entre os 16 documentários que vão disputar o Prêmio de Melhor Documentário da Berlinale (The Berlinale Documentary Award). Os filmes indicados foram selecionados das mostras Competition, Berlinale Special, Panorama, Forum e Generation. O vencedor vai receber um prêmio no valor de 40 mil euros e estará qualificado para concorrer a uma indicação ao Oscar de Melhor Documentário. Além disso, “Hora do Recreio” concorre ao Prêmio da Anistia Internacional (Amnesty International Film Prize) da Berlinale, voltado para obras que retratam questões sobre direitos humanos.

A cerimônia de premiação do Festival de Berlim vai ocorrer neste sábado (22/02), com transmissão ao vivo do tapete vermelho, a partir das 12h30 (horário do Brasil).

A partir de uma pesquisa com professores da rede pública, estudantes discutem temas como evasão escolar, racismo, tráfico de drogas, bala perdida, feminicídio e gravidez precoce, além de performarem a peça de teatro baseada no livro “Clara dos Anjos”. A obra foi escrita no início do século XX e mostra o abuso sofrido por uma jovem negra suburbana. Por meio dessa dramatização, realizada por atores dos grupos Nós do Morro, do Vidigal, Grupo de Teatro Vozes, do Cantagalo, e Instituto Arteiros, da Cidade de Deus, os jovens comparam as interpretações às suas vivências como moradores das comunidades.

Integrante do grupo de teatro Vozes, do Morro do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, Brenda Viveiros foi convidada pelo festival para também participar dos eventos relacionados ao filme junto à Lucia Murat. A diretora já esteve no Festival de Berlim com “Maré – Nossa Doce História de Amor”, em 2008, e “Doces Poderes”, em 1997.

“Hora do Recreio” será distribuído pela Imovision no Brasil e conta com o patrocínio da Riofilme, BRDE/FSA Ancine e Embaixada do Brasil em Berlim.