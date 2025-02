“Dias Perfeitos”, de Wim Wenders, ganha exibição gratuita seguida de debate no MIS

No dia 25 de fevereiro, às 19h, o MIS realiza a primeira edição de 2025 do Ciclo de Cinema e Psicanálise, programa mensal que apresenta um filme contemporâneo seguido de bate-papo sob a ótica psicanalítica. Celebrando os 80 anos do diretor Wim Wenders, será exibido o longa “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, em 2024, e a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2023. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS.

A temporada 2025 do Ciclo traz uma novidade: uma parceria com a O2 Filmes, que realizará a transmissão ao vivo do bate-papo após a sessão no canal oficial do MIS no YouTube. Para a primeira edição, o debate contará com a presença da médica e psiquiatra Eunice Nishikawa e do professor titular de literatura brasileira da USP Jaime Ginzburg, com mediação de Luciana Saddi, coordenadora do Programa de Cinema e Psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

“Dias Perfeitos” (Alemanha/Japão, 2023, 123 min, 12 anos) segue a vida simples e solitária de Hirayama, um zelador de banheiros públicos em Tóquio. Sua rotina é marcada por pequenos rituais e momentos de introspecção, enquanto ele encontra beleza nas tarefas mais prosaicas. Sua vida meticulosamente organizada é perturbada por uma série de encontros que o fazem refletir sobre o passado e suas escolhas de vida. A história explora temas de solidão, identidade e a busca por significado em uma vida aparentemente comum.