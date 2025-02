2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia tem inscrições abertas

Mesas de debate, rodadas de negócios, workshops e oficinas. Essas são as principais atividades que farão parte do 2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia. Voltado para profissionais, estudantes e demais agentes do setor dos 27 Territórios de Identidade do Estado, o evento acontecerá de 20 a 26 de abril, na cidade de Ipiaú. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita através deste link.

O fórum é uma realização da Associação do Setor Audiovisual do Sudoeste da Bahia (Sasb) e, nesta edição, conta com a produção da Voo Audiovisual, empresa sediada em Ipiaú. O principal objetivo do encontro é debater e reivindicar a criação de políticas públicas de fortalecimento do cinema produzido fora dos grandes centros urbanos, além de promover trocas de experiência, networking e novos aprendizados para os participantes.

A primeira edição do fórum ocorreu entre 30 de agosto e 1º de setembro de 2023, em Vitória da Conquista. Na ocasião, membros de diferentes entidades representativas do audiovisual construíram juntos uma carta para reivindicar a interiorização e a descentralização de recursos e políticas públicas para o setor. A Lei Paulo Gustavo e a implementação da Bahia Filmes foram alguns dos temas discutidos durante o evento.

Em 2025, as atividades do fórum também irão culminar na elaboração de uma carta ao final do evento, visando, inclusive, reforçar reivindicações pautadas desde 2023, como o lançamento de editais específicos para produções estabelecidas nos interiores brasileiros, além da reforma e construção de salas de cinema independente.

As rodadas de negócios estão entre as principais novidades desta edição, possibilitando aos participantes a chance de construir parcerias com empresas do mercado audiovisual que podem impulsionar os seus projetos. Os candidatos devem sinalizar o interesse em integrar a atividade no ato da inscrição. A lista de players, assim como a programação completa do fórum será divulgada em breve no site e nas páginas do evento nas redes sociais.

Outra novidade é que o fórum terá como anfitrião o 4º Circuito Cine Éden. Desde 2014, o projeto realiza, em Ipiaú, exibições de filmes, além de debates e oficinas. As programações dos dois eventos ocorrerão de forma integrada. Durante os sete dias de atividades, serão exibidos longas e curtas-metragens que refletem a potência e a diversidade do audiovisual brasileiro, com destaque para as produções nordestinas e baianas.

A partir deste ano, todas as edições do Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia serão realizadas em conjunto com eventos de cinema que democratizam o acesso à cultura, se expandindo ainda mais para abraçar novas ações, sempre com o intuito de fomentar a cadeia produtiva do audiovisual nos diferentes territórios do estado.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.