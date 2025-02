Série “Instantes Cruzados” recebe novos fotógrafos em 2ª temporada que estreia no Curta!

Foto: Maurício Hora abre nova temporada com foto que reinterpreta a Guerra de Canudos

Para entender o nosso presente, é preciso olhar para os caminhos trilhados no passado, e essa jornada é feita através do fotojornalismo na série original “Instantes Cruzados”, que combina registros atuais e imagens históricas. Convidados pelo fotógrafo e antropólogo Milton Guran, oito fotógrafos debatem sobre registros que marcaram a história do Brasil e são desafiados a reinterpretar a imagem em uma nova foto. Em sua segunda temporada, a produção — que estreia com exclusividade no Curta! — apresenta, em oito episódios, os trabalhos de Maurício Hora, Leo Lima, Paula Trope, Mariana Mayara, Betina Polaroid, Rogério Reis, Pedro Vasquez e Kamikia Pentotxi Trumai Kisêdjê.

No primeiro episódio, “Casa Grande e Senzala”, Milton Guran recebe Maurício Hora. Fotógrafo, ativista e líder comunitário do Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, sua conexão, curiosidade e paixão pela foto vem de família.

Conectado às suas raízes, Maurício é desafiado por Guran a fazer uma releitura de uma foto que dialoga diretamente com a sua vida. A proposta é fazer um novo registro que se relacione a uma icônica imagem de Flávio de Barros, célebre por ter captado os últimos dias da Guerra de Canudos. Anos depois, os soldados enviados ao interior da Bahia para arrasar a comunidade liderada por Antônio Conselheiro voltariam ao Rio de Janeiro para se estabelecer no que é hoje o Morro da Providência.

Dirigida por Sérgio Bloch, a série “Instantes Cruzados” percorre a história do Brasil a partir da fotografia. Da chapa de vidro até às câmeras digitais, os convidados analisam contextos, cenários e personagens que ajudam a explicar o país.

“Instantes Cruzados” é uma produção da Ocean Films, viabilizada pelo Curta!, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série também pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). Os episódios ficam disponibilizados um dia após a estreia na televisão. A estreia é no dia temático Terças das Artes, 25 de fevereiro, às 22h.