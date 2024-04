Longa de Alice Rohrwacher, exibido em Cannes, estreia nos cinemas

A diretora Alice Rohrwacher foi duas vezes premiada em Cannes: em 2014, com o filme “As Maravilhas”, venceu o Grande Prêmio do Júri e, em 2018, ganhou Melhor Roteiro com seu longa “Lazzaro Felice”. Em 2023, “La Chimera” foi exibido na competição oficial Festival de Cannes. Na 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o longa foi escolhido pelo público como o Melhor filme de ficção estrangeira.

Na história excêntrica e romântica de “La Chimera”, ambientada na década de 1980, na Itália Central, Josh O’Connor faz um jovem arqueólogo que se envolve com um grupo de ladrões de túmulos repletos de relíquias da era etrusca, que se dedica à venda desses objetos ao mercado de arte.

A atriz brasileira Carol Duarte protagoniza o longa ao lado de Isabella Rossellini e Josh O’Connor.

“La Chimera” estreia no próximo dia 25 de abril, com a previsão de entrar em 20 salas do país e acessibilidade em todas as cópias.