Livro de Hermes Leal é adaptado para cinema em produção internacional

O cineasta e jornalista Hermes Leal vai produzir com a Manny Films, uma das maiores produtoras da Europa, com sede também em Los Angeles, o filme documental “Melancolia – Abismo da Existência”. O longa pretende jogar luz sobre um dos maiores enigmas da existência humana, que são efeitos nefastos e invisíveis da melancolia, que estão ocultos nas grandes obras do cinema e da literatura, agora revelados através das novas teorias da Semiótica das Paixões, tida como uma nova ciência para o século 21.

O documentário irá abordar como a melancolia determinou a estética e os personagens nas principais obras de ficção da humanidade; de Fellini, Bergman, Trufautt e Godard a Camus, Poe, Proust, Baudelaire, Sartre e Peter Handke. E, no Brasil, no cinema de Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

O filme despertou o interesse internacional, porque irá revelar, de forma inédita, essa afecção, até então sem nome, ou nomeada de diferentes formas que fazem parte dos efeitos da Melancolia, e como seu uso foi determinante para a construção profunda dos personagens e a estética sensível de grandes obras, como “Jules e Jim”, de François Truffaut, “A Doce Vida” e “Oito e ½”, de Federico Fellini, “Morango Silvestres”, de Ingmar Bergman, e “Acossado”, de Jean-Luc Godard.

Assim como a melancolia está também oculta e contaminando toda a narrativa e estrutura da literatura de Marcel Proust, Albert Camus, entre outros. Mas se mantém invisível e inominável, e nem sempre é percebida pelo autor, leitor ou espectador. O filme, além da abordagem estética, irá jogar luz sobre um dos maiores problemas mentais da humanidade nos dias atuais, pois grande parte da população no mundo inteiro sofre com os efeitos da melancolia sem saber do que se trata.

“Melancolia – Abismo da Existência” foi adaptado do livro recém-lançado “O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção”, de Hermes Leal, doutor em Semiótica das Paixões pela USP, publicado pela editora Zagodoni. O filme será produzido pela HL Filmes em coprodução com a Manny Films.