Cinemateca Brasileira apresenta o Australian Film Festival

O FCA 2024 (Festival de Cinema Australiano) representa uma celebração única da rica cinematografia da Austrália com o principal objetivo de proporcionar ao público brasileiro uma visão mais aprofundada da cultura australiana. O evento foi inspirado pelo sucesso da Brazil Week e é organizado com o apoio da Embaixada Australiana, a participação ativa da Cônsul Honorária do Brasil em Queensland e CEO da ABCC (Australia Brazil Chamber of Commerce), Val Noleto, criadora da Brazil Week, que empresta sua expertise para a produção do evento no Brasil. Além da exibição de obras cinematográficas, o festival destaca aspectos da cultura australiana, incluindo os povos originários, costumes e eventos simbólicos.

Com a exibição de cinco longas-metragens, entre os dias 26 e 28 de abril, o evento visa não apenas enriquecer a experiência cultural do público, mas também criar oportunidades para parcerias e colaborações que possam perdurar além das fronteiras do cinema.

Entre os títulos estão as obras “Anticristo – O Exorcismo de Lara” (Godless: The Eastfield Exorcism), com direção de Nick Kozakis; “Charlie’s Country” (foto), do diretor Rolf de Heer; “Strictly Ballroom” (“Vem dançar comigo”), de Baz Luhrmann; “High Ground”, dos diretores Stephen Maxwell Johnson e Stephen Johnson, “The Adventures of Priscilla Queen of the Desert” (“Priscilla, a Rainha do Deserto”), de Stephan Elliott.

Com curadoria do produtor executivo brasileiro, Vitor L. Meyer, e do cineasta australiano-brasileiro, Giuseppe Cassin, os filmes trazem clássicos, vencedores de Oscar e obras contemporâneas do cinema australiano. Todas as exibições têm entrada gratuita, sujeita a lotação e classificação etária indicada nas obras. Os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.