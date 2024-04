Johnny Massaro e Marina Provenzzano protagonizam “Aumenta que é Rock’n’Roll”

Foto © Mariana Vianna

“Aumenta que é Rock’n’Roll”, longa protagonizado por Johnny Massaro (“O Pastor e o Guerrilheiro”), com direção de Tomás Portella, roteiro de L.G. Bayão e produção de Renata Almeida Magalhães, chega aos cinemas no dia 25 de abril, com distribuição da H2O Films. O filme, baseado no livro autobiográfico “A Onda Maldita”, de Luiz Antonio Mello, é uma produção Luz Mágica, em coprodução com Globo Filmes e Mistika, e conta com apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio.

Inspirado na história real do jornalista Luiz Antonio Mello (Johnny Massaro), o filme narra o surgimento da Rádio Fluminense FM, a “Maldita”, criada por ele em 1982, com o apoio do amigo Samuel Wainer Filho (George Sauma). O longa acompanha o dia a dia de um grupo de jovens sonhadores: produtores, repórteres e locutores que toparam ir contra a caretice que ditava o padrão das rádios da época e se desdobraram para manter no ar a “Maldita”, a primeira rádio brasileira dedicada exclusivamente ao rock. O filme revela também os bastidores do icônico Rock in Rio de 1985, onde o destino de Luiz Antônio e de sua amada Alice (Marina Provenzzano) é selado ao som triunfante de Cazuza, à frente do Barão Vermelho.

“Aumenta que é Rock’n’Roll” revela a euforia da redemocratização do país, quando o rock nacional, impulsionado pela “Maldita”, invadiu as ruas e as vitrolas trazendo muito mais do que boa música, mas incendiando os costumes e revolucionando o jeito de se vestir, pensar, dançar e se expressar. O elenco também conta com Orã Figueiredo, Silvio Guindane, Flora Diegues, Joana Castro, Clarice Sauma, Luana Valentim, Mag Pastori, Bella Camero, André Dale, Felipe Haiut, Saulo Arcoverde, João Vitor Silva, Cadu Favero e Charles Fricks.