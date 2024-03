Cinemateca Brasileira apresenta a mostra O Mundo Fantástico da Tchéquia

Foto: “A Bela e a Fera”, de Juraj Herz

Até 10 de março, a Cinemateca Brasileira, o Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo e a União Cultural Tcheco Brasileira apresentam a mostra O Mundo Fantástico da Tchéquia. Trata-se de um grande panorama do cinema fantástico produzido na Tchecoslováquia, que percorre seis décadas a partir de mais de 30 filmes marcantes da história do cinema no país.

O cinema produzido em Praga, na então Tchecoslováquia, sempre revelou uma relação intensa com a fantasia. Das primeiras décadas à explosão do Novo Cinema Tcheco nos anos 1960; do surgimento da inventiva escola de animação do país aos filmes produzidos em um período de dura repressão, ao da “Normalização” dos anos 1970 e 1980 após a invasão Soviética em 1968, encontramos uma variedade de expressões cinematográficas que se aventuram por gêneros como a ficção-científica, a comédia, o drama, o suspense, a partir de olhares abertamente fantasiosos.

Dos tradicionais contos de fadas, retrabalhados a partir da imaginação impetuosa do país situado no coração da Europa, às criações originais, inspiradas em lendas e tradições locais, encontramos obras que apresentam um lirismo poético inigualável, e outras que optam pelo absurdo para discorrer sobre uma realidade muitas vezes incompreensível.

Serão exibidas obras de pioneiros Hugo Haas e Martin Frič; de mestres da animação como Jiří Trnka, Karel Zeman, Hermína Týrlová, Jan Švankmajer; de nomes valiosos do cinema moderno tcheco, como Jiří Menzel, Věra Chytilová, Juraj Herz; e de grandes realizadores populares do país, como Václav Vorlíček, Bořivoj Zeman e Oldřich Lipský. Entre as sessões especiais está uma dedicada ao cinema da pioneira Hermína Týrlová e outra com um compilado de curtas de Jan Švankmajer.

A mostra contará ainda com atividades especiais como uma oficina de Flipbook, realizada pelo coletivo Pequí – Grupo de Estudos de Animação do Curso Superior do Audiovisual da USP, no dia 9 de março, às 14h, no Foyer Grande Otelo. Já no dia 10 de março será realizada uma oficina de Fantoches, com Francisco Marques (ou, Chico dos Bonecos). Poeta, contista, arte-educador, Chico trabalha há mais de vinte anos com a cultura popular e com o resgate de brinquedos e brincadeiras antigas, como histórias, contos, lendas, e fábulas provenientes da literatura oral. Seu trabalho é inspirado na obra de João Amós Comênio (1592-1670), grande pensador tcheco, conhecido mundialmente como o pai da educação moderna.

A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão. Para a oficina de Flipbook, é necessária inscrição prévia pelo site da Cinemateca Brasileira, a partir de 6 de março.