“No Ano que Vem”, série dirigida por Maria Flor, estreia no Canal Brasil

“No Ano que Vem”, série protagonizada por Julia Lemmertz e Jeniffer Dias, chega ao Canal Brasil no dia 4 de março. A produção, que estreia no mês da mulher, é dirigida por Maria Flor e traz a história da conexão entre Ana, de 59 anos, personagem de Julia, e Bel, de 29 anos, vivida por Jeniffer. Na trama, são abordados diversos temas como etarismo, sororidade, crises conjugais, relacionamentos modernos e maternidade, todos sob a perspectiva feminina. Os cinco episódios serão exibidos entre os dias 4 e 8 de março, às 20h30. No dia 8, Dia Internacional da Mulher, além do último episódio inédito, vai ao ar uma maratona da série, como parte da programação especial do canal em comemoração à data. No elenco, estão também Isio Ghelman, Bernardo Marinho, Duda Batsow, Drayson Menezes e João Oliveira, e nomes como Eduardo Moscovis, Georgiana Góes e Erom Cordeiro fazem participações especiais. Produzida pela Fina Flor Filmes, a obra é composta por uma equipe 90% feminina.

A história começa com o encontro de Ana e Bel em uma festa de réveillon, quando elas se esbarram no banheiro e descobrem uma conexão imediata e inesperada. Elas voltam a se ver dias depois, por acaso, em um hospital, quando Ana precisa tirar um seio por causa de um câncer e Bel perde um filho que nem sabia estar esperando. O luto por suas perdas faz com que transformações aconteçam em suas vidas. As duas terminam seus casamentos e tentam se reinventar; Ana, que passou a vida toda em uma relação sem emoções, busca novas formas de relacionamento, e Bel, que deixou seus sonhos de lado para se dedicar ao namorado dependente químico e acompanhá-lo em festas, foca em sua carreira e no objetivo de ser uma grande chef.

Depois da separação, Ana busca prazer e aventura e vê em seu futuro inúmeras possibilidades. Ela entra em um aplicativo de relacionamentos e conhece um homem mais novo, narcisista e viciado em sexting, que a introduz ao mundo do sexo livre e vazio de afeto. Bel segue o caminho inverso ao de Ana e busca estabilidade. Ela deixa de trabalhar nas festas em que acompanhava o namorado e consegue um emprego como assistente de um chef que admira. Durante toda a jornada e os desafios das novas experiências, o que salva Ana e Bel é a amizade e o profundo reconhecimento entre elas, que se dão colo e amor.