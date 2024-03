Planeta.doc Film Festival leva reflexão sobre a água para escolas do país

As ações educativas da nona edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planetadoc começaram nesta sexta-feira, com a abertura da Mostra Cinematográfica Planeta Água, focada na questão da água e do saneamento básico no Brasil, com acesso gratuito. A iniciativa conta com o patrocínio exclusivo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e visa a conscientizar alunos de ensino fundamental 2 e do ensino médio sobre a problemática relacionada ao uso da água, considerando os impactos da escassez, do desaparecimento de nascentes e rios, do aumento da poluição da água e dos problemas relacionados ao saneamento, das mudanças climáticas, entre outros. A novidade desta edição é a possibilidade de professores utilizarem filmes como ferramenta de educomunicação, por meio da Plataforma streaming Planeta na Escola (www.planetanaescola.com).

O objetivo é permitir a formação de crianças e jovens na temática sobre a água, utilizando filmes como estratégia de sensibilização e de promoção do conhecimento sobre questões socioambientais e da cidadania.

Os filmes propostos tornam-se ferramentas eficazes não só no processo formativo, mas para construir espaços proveitosos de debates e soluções em torno do desafio de promover políticas, tecnologias e ações sustentáveis em nossa época. A plataforma permite aos professores compartilhar suas próprias práticas pedagógicas e colaborar com outros docentes em projetos, ideias e soluções aplicadas em sala de aula. O professor é a peça chave deste processo, pois ele realiza a mediação e interpretação das obras junto aos seus alunos. A interface desenhada gera um perfil personalizado através do qual cada professor pode acessar o conteúdo, visualizar os filmes e interagir com os recursos pedagógicos disponíveis, além de compartilhar arquivos – textos, fotos e vídeos –, adaptando o processo de comunicação online aos seus interesses.

Os professores podem criar conteúdo, propor atividades de treinamento e compartilhá-los com seus colegas. Neste ano, a Plataforma Planeta na Escola também está promovendo o concurso audiovisual “Um minuto para mudar o mundo”, que estimula os estudantes a realizarem filmes de até um minuto de duração com a temática Água. Professores, escolas e Secretarias de Educação interessadas em acessar o conteúdo e participar das atividades podem se cadastrar aqui.

A Mostra Planeta Água apresenta ao todo 50 filmes que se debruçam sobre a questão da água sob distintos olhares. Além de promover a sensibilização de professores e alunos, a Mostra fomenta o envolvimento com as comunidades, por meio das atividades de intervenção socioambiental realizadas por estudantes em seus territórios, a partir de uma metodologia de projetos. Estas atividades serão sistematizadas na área de compartilhamento de práticas pedagógicas da Plataforma Planeta na Escola, a partir da consolidação de uma rede de professores que utilizam o cinema para a educação.

Com impacto nacional e internacional, o festival Planetadoc visa estender a discussão sobre a regeneração da vida na Terra, a fim de promover a mudança de olhares e paradigmas, replicando as inovações que possam beneficiar a sociedade humana e a biodiversidade do planeta. As ações da nona edição do Festival Planetadoc finalizam em 15 de abril, com a realização do Planeta Doc Conferência Terra, Planeta Água, em formato online, que reúne cientistas e cineastas para um debate público sobre a água, voltado aos alunos de ensino médio e universidades.