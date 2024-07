6ª Mostra Cine Diversidade abre inscrições para curtas-metragens brasileiros e independentes

A 6ª edição da mostra Cine Diversidade – Gênero e Sexualidade no Cinema, realizada pela ColetivA DELAS, está com inscrições abertas até 22 de julho. O projeto, que acontecerá entre agosto e setembro, terá exibições presenciais nos bairros Centro, Campo Grande, Penha Circular, Madureira e Maré do Rio de Janeiro e também de forma remota. Além da exibição de curtas, a programação contará com palestras e oficinas.

O objetivo da iniciativa é estimular a produção do cinema brasileiro independente e criar um espaço de interação entre produtores, cineastas e público. Serão selecionados para exibição 25 filmes de curta-metragem dentro da temática de gênero e sexualidade. A mostra também oferece um espaço de debate sobre a liberdade e o respeito à diversidade, contribuindo para a visibilidade de curtas nacionais com foco nas vidas e lutas das mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+.

A ColetivA DELAS é um hub criativo que atua como consultoria para diversidade e inclusão, produzindo soluções criativas em prol de uma sociedade mais equitativa. As inscrições da mostra são para filmes com duração de até 15 minutos e baixo orçamento. Para a seleção, a equipe de curadoria avaliará o apuro artístico e estético de até três obras registradas por cada pessoa física ou jurídica de todo o Brasil. Dentre os critérios estão: atuações, direção, montagem, e o protagonismo de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ nas telas e nas equipes.

Outros pontos de avaliação abrangem a aparição de corpos variados, levando em conta a diversidade étnico-racial, territorial e PcDs, bem como a presença das periferias e a coerência com os debates sociais abordados. Será considerado, inclusive, o montante de aporte financeiro recebido para a realização dos curtas.

A mostra pretende descentralizar as produções audiovisuais, incluindo outros estados e rompendo com a hegemonia do eixo Rio-São Paulo. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.mostracinediversidade.com.br.