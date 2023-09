“BR Trans” e “Valentina” chegam à grade do Canal Brasil

Duas produções que abordam a visibilidade trans estreiam no Canal Brasil em setembro, o drama “Valentina”, que vai ao ar nesta sexta, 8, às 19h55, e o documentário “BR Trans”, que será exibido na quarta, 13, às 20h. Dirigido por Cássio Pereira dos Santos, “Valentina” traz Thiessa Woinbackk no papel de uma jovem trans que se muda com a mãe para uma cidade no interior de Minas Gerais. Já a coprodução inédita do Canal Brasil “BR Trans”, documentário de Raphael Alvarez e Tatiana Issa, apresenta histórias reais de pessoas transexuais, misturadas a elementos ficcionais.

Estrelado por Thiessa Woinbackk e Guta Stresser, “Valentina” acompanha a protagonista na busca por privacidade ao se mudar para o interior mineiro com a mãe. A menina quer se matricular com o nome social para evitar intimidações por parte dos colegas de turma, porém a escola passa a exigir a assinatura do pai ausente da jovem para a matrícula, criando um dilema para a família. O longa conquistou os prêmios de Melhor Longa-Metragem Brasileiro, Melhor Roteiro, Melhor Interpretação (para Thiessa) e o Prêmio do Público de Melhor Longa-Metragem Nacional no Festival Mix Brasil 2020. A protagonista Thiessa Woinbackk também conquistou os troféus de Melhor Atriz do Júri Internacional e Menção Honrosa do Júri Oficial para Interpretação na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2020.

“BR Trans” dá voz à população transexual brasileira, um dos grupos mais marginalizados e vítimas de violência no país. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais apontam que, há 14 anos, o Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans e travestis em todo o mundo. O filme apresenta histórias reais justapostas com uma peça teatral protagonizada pelo ator Silvero Pereira em uma busca por afeto e empatia. A produção vai ao ar no canal na faixa É Tudo Verdade, dedicada ao mais importante festival de documentários do país e com curadoria do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki.