Talentos do Projeto Paradiso oferecem consultoria para projetos de ficção durante o LABNAVI 2023

A cidade alagoana de Arapiraca sedia, entre os dias 13 e 16 de setembro, mais uma edição do LABNAVI, um laboratório de desenvolvimento de roteiros de ficção e documentário para curta-metragem, realizado pelo Núcleo do Audiovisual de Arapiraca. O Projeto Paradiso, parceiro do evento por meio do projeto Paradiso Multiplica, marcará presença por meio de talentos de sua rede, que vão oferecer consultorias durante o 3º LABNAVI, o Laboratório de Roteiro do Agreste Alagoano.

A ação do Paradiso Multiplica visa difundir conhecimentos dos integrantes da Rede Paradiso de Talentos. Nesta edição do LABNAVI, participam a baiana Cibele Marina, roteirista, produtora e atriz, e o mineiro Rafael Assunção, roteirista e artista de animação, que promoverão oficinas de ficção para os projetos de ficção inscritos no evento. Já a cineasta baiana Vânia Lima, sócia da Têm Dendê e também integrante da Rede Paradiso de Talentos, participa do painel “Produção do Cinema Independente Brasileiro: Desafios e Perspectivas”, no dia 14 de setembro, às 14h. A Mediação será feita por Emerson Maranhão, cineasta cearense.

O LabNAVI é uma realização do Núcleo do Audiovisual de Arapiraca – NAVI, Filmes de Bananola, Arte Camaleão e Arica Filmes. Conta com o patrocínio do SEBRAE, da Prefeitura de Arapiraca e tem o Projeto Paradiso Multiplica como parceiro. O LabNAVI integra o projeto Estação NAVI que já promoveu uma série de oficinas em Arapiraca. Este ano conta com o patrocínio do SEBRAE AL é o apoio do Governo de Alagoas e Prefeitura de Arapiraca.