Com produção da Paris Entretenimento e direção de Cris D’Amato, “A Sogra Perfeita 2” começa a ser filmado em São Paulo

Foto: Cacau Protásio no set do filme © Pivô Audiovisual

Divertida, espalhafatosa e sem papas na língua, Neide, a carismática personagem de Cacau Protásio, em “A Sogra Perfeita”, finalmente voltará às telas de cinema na sequência do filme que fez sucesso em 2021. Com direção de Cris D’Amato (“SOS Mulheres ao Mar”, “É Fada”, “Pai em Dobro”) e Bianca Paranhos (“O Palhaço”, “Anjos do Sol”), as filmagens de “A Sogra Perfeita 2” começaram no último dia 26 de abril, em São Paulo, e contam com um elenco que inclui Evelyn Castro, Marcelo Laham, Ricardo Pereira, Maria Bopp, Pedro Benevides, Luís Miranda e muitos outros. A produção é da Paris Entretenimento, em coprodução com Globo Filmes e Telecine, e distribuição da Paris Filmes.

Neide é uma mulher batalhadora que venceu na vida: é uma premiada cabeleireira, dona do melhor salão de beleza da Vila Cleide, bairro fictício na Zona Leste de São Paulo. Com roteiro original de Flávia Guimarães e Bia Crespo, “A Sogra Perfeita 2” acompanha Neide em novas aventuras. Mas, dessa vez, a sogra não é ela, é outra. Quando seu namorado, o português Oliveira (Marcelo Laham), a pede em casamento inesperadamente, Neide não aceita: diz que não quer, de jeito nenhum, abrir mão da liberdade e nem sonha em colocar alguém dentro de casa agora que os dois filhos já estão criados.

Mas logo ela percebe que o estrago já estava feito, o suposto “noivo” já tinha contado para todos os amigos que eles iam se casar e a vizinhança mais fofoqueira do mundo agora está crente que vai ter festão. Para complicar ainda mais, no mesmo dia aparecem, em Vila Cleide, Dona Oliveira (Fafy Siqueira) e Segundinho (Ricardo Pereira), mãe e irmão de Oliveira, que chegaram de Portugal para o casório e trouxeram até os doces bem-casados para o evento. Sem poder contar com a ajuda da melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro), com quem se desentende, Neide terá que lidar com uma sogra que nem é sua ainda, e resolver a confusão que se instala no bairro, entre brigas, delírios e muitas risadas.