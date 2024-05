Panvision anuncia filmes selecionados para o 3º Fala São Chico

Foto: “A Menos que Bailemos”, de Fernanda Pineda Palencia e Hanz Rippe Gabriel, de Colômbia, Bogotá

A Associação Cultural Panvision divulgou os filmes selecionados para a terceira edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – Fala São Chico 2024. O festival, que registrou recorde em número de inscritos, com 467 filmes — 20% a mais que no ano anterior —, exibirá 16 obras na Mostra Curtas Catarinenses e Latino-Americanos. Neste ano é destaque a forte presença da temática socioecológica nas obras, além da participação de um país inédito no festival.

Na lista, filmes de seis países: Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Peru e Porto Rico — país que terá, pela primeira vez, um filme exibido no Fala. Oito estados brasileiros contam com pelo menos um representante. E, de Santa Catarina, três obras foram selecionadas, sendo uma delas da cidade-lar do festival: “Grupo Escola Felipe Schmidt: Um Lugar de Memórias de São Francisco do Sul”, dirigido por Alcides Goularti Filho.

A curadoria do 3º Fala São Chico foi composta por Marilha Naccari, Marina Simioli e Spike Luu.

No Fala 2024, a temática socioecológica ganha força com filmes que retratam desmatamento, reciclagem, reutilização, entre outras abordagens. A seleção também traz outros temas políticos-sociais, com diversas visões, de várias localidades; expressões artísticas e culturais, da música à culinária; e representações de personagens e seus ofícios. A presença de mulheres na direção das obras também é destaque: 10 dos 16 filmes selecionados contam com diretoras.

Dos diretores selecionados, sete fazem sua estreia. Cinco filmes terão sua primeira exibição no 3º Fala São Chico. Ainda três serão exibidos pela primeira vez no Brasil e oito estreiam em terras catarinenses.

Os filmes que serão exibidos na Mostra Infantojuvenil e Longa de Encerramento serão anunciados em breve.

O FALA São Chico 2024 é produzido através da Lei de Incentivo à Cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Tem parceria das empresas especializadas em audiovisual DOT, Link Digital, Media Mundus, Mistika e Naymovie. Apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e da Fundação Cultural Ilha de São Francisco e Associação Empresarial São Francisco do Sul. Com o patrocínio do Grupo Krona e Condor e apoio Wana e Full Port. Realização Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Confira abaixo a lista completa dos filmes selecionados para o Fala São Chico 2024:

MOSTRA CURTAS

A Menos que Bailemos, de Fernanda Pineda Palencia, Hanz Rippe Gabriel | Colômbia, Bogotá, Quibdó/Chocó | 15 min | 2023 | Documentário

A Trilha Sonora de Um Bairro, de Betinho Celane, Danilo Custódio | Brasil, Curitiba/PR | 13 min | 2023 | Documentário

Camilo e Lucia: Dois Corações de Um Lugar, de Daniel Lobo | Brasil, Rio de Janeiro/RJ; Peru, El Carmen; Chincha/Ica | 13 min | 2023 | Documentário

Depois da Margem, de Rodrigo Guimarães | Brasil, Diamantina/MG | 13 min | 2024 | Documentário

Dos Años Sin Miguel, de Stefania Gozzer Arias, Enrico Guerreschi, Rafael Regalado, Vitor Colares | Brasil, Belo Horizonte/MG; Cuba, Santo Antônio de los Baños | 13 min | 2024 | Documentário

Ensayo Para la Memoria, de Denise Chirich | Argentina, Buenos Aires | 12 min | 2023 | Documentário

Falando em Cifras, de Maria Clara Dinali | Brasil, Joinville/SC | 11 min | 2023 | Documentário

Grupo Escola Felipe Schmidt: um Lugar de Memórias de São Francisco do Sul, de Alcides Goularti Filho | Brasil, São Francisco do Sul/SC | 15 min | 2024 | Documentário

Linha Final, de Valentina Peroni | Brasil, Porto Alegre/RS | 15 min | 2023 | Documentário

Marta: Consertadora de Guarda Chuva, de Dannyel Leite | Brasil, Jacareí; Santa Branca/SP | 11 min | 2023 | Documentário

Mientras Todo Iba Pasando, de Sandra Rodríguez, Arón Núnez Curto | Peru, Lima | 14 min | 2024 | Documentário

Néctar do Tempo, de Pedro Rodrigues | Brasil, Cachoeira; Vera Cruz/BA | 15 min | 2024 | Documentário

O Canto, de Isa Magalhães, de Izabella Vitório | Brasil, Arapiraca/AL | 15 min | 2023 | Documentário

O Fundo do Ar é Cinza, de Carol Magalhães | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 13 min | 2023 | Documentário

Quando Cresce a Bela Polenta, de Joana Victorino Deschamps | Brasil, Brusque; Nova Trento/SC | 5 min | 2023 | Documentário

Réplicas, de Natasha Julyanne | Porto Rico, Guayanilla | 7 min | 2023 | Documentário