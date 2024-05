Festival de Cinema de Vitória divulga lista de filmes selecionados

Maior evento de audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória divulgou os filmes selecionados para sua 31ª edição. O evento, 100% gratuito, acontece de 20 a 25 de julho, no Sesc Glória. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com lançamentos de filmes, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. O 31º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e o patrocínio da Petrobras através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Conta também com o apoio da Rede Gazeta e do Canal Brasil. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Os 78 filmes selecionados – 73 curtas e cinco longas-metragens – apresentam um recorte da produção audiovisual brasileira contemporânea. As obras escolhidas pela comissão de seleção serão exibidas nas 12 mostras competitivas que compõem a programação do evento. A Mostra Competitiva Nacional de Longas apresenta cinco filmes: “Café, Pepi e Limão” (Adler Kibe Paz e Pedro Léo, FIC, BA), “Não Existe Almoço Grátis” (Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, DF), “Presença” (Erly Vieira Jr, DOC, ES), “Quando Eu me Encontrar” (Amanda Pontes e Michelline Helena, FIC, CE) e “Sekhdese” (foto, Graciela Guarani e Alice Gouveia, DOC, PE).

As produções concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo júri técnico do festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, além do Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo júri popular, em todas as mostras competitivas. Ao todo, 1.217 produções de todas as regiões do Brasil foram cadastradas.

Confira os selecionados:

28ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Axé meu Amor (Thiago Costa, FIC, PB)

Como Chorar sem Derreter (Giulia Butler, FIC, RJ)

Deusa Menina (Juane Vaillant, FIC, ES)

Dias de Pouco Pão e Zero Sonho (Saskia Sá, FIC, ES)

Eu Fui Assistente de Eduardo Coutinho (Allan Ribeiro, DOC, RJ)

Pássaro Memória (Leonardo Martinelli, FIC, RJ)

Quebrante (Janaina Wagner, SP/PA, DOC)

Quinze Quase Dezesseis (Thais Fujinaga, FIC, SP)

Samuel foi Trabalhar (Janderson Felipe e Lucas Litrento, FIC, AL)

Saudades em Cor (Arthur Felipe Fiel, ANI, ES)

Se Eu tô Aqui é por Mistério (Clari Ribeiro, FIC, RJ)

Travessia (Karol Felício, DOC, ES)

Vão das Almas (Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, FIC, DF)

Viventes (Fabrício Basílio, FIC, RJ)

Vollúpya (Jocimar Dias Jr e Éri Sarmet, DOC, RJ)

Zagêro (Victor di Marco e Márcio Picoli, RS)

24º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Fios (Ranny Vidal, ANI, RJ)

Juzé (Raquel Garcia, ANI, CE)

Menino Monstro (Guilherme Alvernaz, ANI, SP)

Osmose (Camilla Martinez, FIC, SP)

Para que Eu Não Esqueça (Marcos Oliveira, FIC, RS)

Pororoca (Fernanda Roque e Francis Frank, ANI, MG)

Sacis (Bruno Brennec, FIC, MG)

14ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Café, Pepi e Limão (Adler Kibe Paz e Pedro Léo, FIC, BA)

Não Existe Almoço Grátis (Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel, DF)

Presença (Erly Vieira Jr, DOC, ES)

Quando Eu Me Encontrar (Amanda Pontes e Michelline Helena, FIC, CE)

Sekhdese (Graciela Guarani e Alice Gouveia, DOC, PE)

14ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Ficção Suburbana (Rossandra Leone, FIC, RJ)

Onde está Mymye Mastroiagnne? (biarrritzzz, EXP, PE)

Pirenopolynda (Izzo Vitório, Breno Victor e Tita Maravilha, DOC, GO/DF/CE)

Quando Você vem me Visitar (Henrique Arruda, EXP, PE)

13ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

Fala, Vô! (Felipe Risallah, ANI, ES)

Mulheres Maratimbas (Thais Helena Leite, DOC, ES)

O Caboclo do Sapê (Ricardo Sá, DOC, ES)

O T-Rex e a Pedra Lascada (Luã Ériclis, FIC, ES)

13ª MOSTRA CORSÁRIA

A Última Valsa (Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, DOC, SP)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita (Catapreta, FIC, MG)

Guarda vieja 3458 timbre 3/6 (Karen Akerman e Miguel Seabra Jr, EXP, RJ)

Prólogo (Natália Dornelas, EXP, ES)

Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite (Vladimir Seixas, DOC, RJ)

11ª MOSTRA OUTROS OLHARES

A Mulher Invisível (R.B. Lima, FIC, PB)

Alienígena (Ricardo Peres e Wagner Lima Mendes, FIC, CE)

Canto das Areias (Maíra Tristão, DOC, ES)

Celebrazione (Luiz Carlos Lacerda, FIC, RJ)

Macaléia (Rejane Zilles, DOC, RJ)

Nó em Ponta de Estrela (Helena Santos, FIC, ES/RJ)

Tiranossauro (Fausto Prieto, Ingrid Gaigher, FIC, SP)

9ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Baobab (Bea Gerolin, FIC, PR)

Escavação (Alex Reis, EXP, RJ)

Jussara (Camila Cordeiro Ribeiro, ANI, BA)

O Lado de Fora Fica Aqui Dentro (Larissa Barbosa, FIC, MG)

Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada (Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos, DOC, RJ)

9ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

A Velhice ilumina o Vento (Juliana Segóvia, FIC, MT)

Aquela Mulher (Cristina Lago e Marina Erlanger, FIC, RJ)

Maré Braba (Pâmela Peregrino, ANI, BA/CE)

Uma Mulher Comum (Debora Diniz, DOC, SP/ARG)

8ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Água Salgada, de Wyucler Rodrigues. Artista: Ada Koffi (ES)

Babilônia, de Ricardo Monteiro. Artista: Pedro Santos (SP)

Boca do Cais, de Luna Colazante. Artista: Murica feat yung vegan (DF)

Cobra Coral, de Julia K. Rojas. Artista: Simon Aftalion ft. Orquidália e Nalu (PR)

Forte Como Fogo, de Mariano Tavares e Rita Machado. Artista: Mariano Tavares (RN)

Longe do Medo, de Luiz Vilemen da Fonte. Artista: Felipe S. (PE/SP)

Louva Deusa, de Pedro Henrique França. Artista: Letrux (RJ)

Mais Aceso que o Diabo, de Juno. Artista: Apenas Juno (RN)

Mais uma Vez, de Pablo Violante. Artista: Jovem Ch, Lipinho, Gabrá (RJ)

Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos. Artista: Yma & Jadsa (SP)

Moço, de Luana Luz Iamamoto. Artista: Luana Luz Iamamoto (SP)

Palavras Mágicas, de Carlon Hardt. Artista: Renan Inquérito, Emicida e Adriana Partimpim (PR)

Quando Quiser, de Diego Moreira Barreto. Artista: Depratie (SP)

Tirar o Melhor do Pior, de Everton Radael. Artista: Auri (ES)

7ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

A Fumaça e o Diamante (Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida, DOC, DF)

Elizabeth (Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav, DOC, PB)

Bauxita (Thamara Pereira, DOC, MG)

Antes que o Porto Venha (Isabela Narde, DOC, ES)

6ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO

Do Observatório me Viram (Thaís Silva e Giovanna Giovanini, DOC, MG/RJ)

Arapuca (Joel Caetano, FIC, SP)

Curacanga (Mateus Di Mambro, ANI, BA)