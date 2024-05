Nelson Pereira dos Santos ganha programação especial no Canal Brasil

O Canal Brasil vai ocupar parte da sua grade no próximo domingo, 19 de maio, a partir das 10h30, com uma programação especial em homenagem ao cineasta Nelson Pereira dos Santos (1928-2018). Serão exibidos dez filmes, um deles inédito, além de um Cinejornal especial. O diretor foi um dos principais representantes do movimento Cinema Novo e é considerado um dos maiores cineastas brasileiros. Coproduzido pelo Canal Brasil, o longa inédito “Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema” será exibido às 22h30.

O documentário, dirigido por Ivelise Ferreira e Aída Marques, traz imagens inéditas que mostram o processo criativo de Nelson, além de momentos de intimidade, vida pessoal e da extensa obra do cineasta. Com “Vidas Secas”, filme baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos, ele ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio do OCIC e o Prêmio dos Cinemas de Arte no Festival de Cannes 1964, além de ter concorrido à Palma de Ouro. Na Resenha de Cinema de Gênova, em 1965, foi considerado o melhor filme do ano.

Na mostra que será exibida pelo Canal Brasil também estão filmes icônicos como “Tenda dos Milagres”, “Nelson Filma o Rio”, e “Memórias do Cárcere”, além de “A Música Segundo Tom Jobim”, “Jubiabá”, “Rio, 40 Graus”,”Rio, Zona Norte” e “O Amuleto de Ogum”.