Mostra Curta Audiovisual recebe inscrições de filmes de todo Brasil

A Mostra Curta Audiovisual, evento realizado por um coletivo de artistas e produtores independentes da cidade de Campinas/SP, desde 2006, está com a seletiva aberta até 30 de maio para pessoas e grupos interessados em apresentar suas produções audiovisuais na 14ª edição, que acontece entre 18 e 28 de setembro. As inscrições dos filmes são gratuitas e devem ser feitas por formulário disponível no site oficial da mostra.

Nesta edição, o evento traz como novidade uma categoria voltada exclusivamente para filmes infantis, além de manter suas outras quatro já tradicionais categorias: Panorama Nacional, Videoclipes, Videodanças e Videoartes e Curta Campinas.

Neste ano, a organização do evento pautará toda a programação em torno da temática “Costurar novas histórias”. Inspirados por reflexões acerca da colaboração, construção e compreensão coletivas, os membros da Mostra Curta convidam para esta edição trabalhos que dialoguem sobre uma existência focada na coletividade.

A mostra tem caráter não competitivo e aceita inscrições de filmes de todo território nacional, de qualquer formato e gênero, produzidos entre 2022 e 2024. Produções exibidas em edições anteriores da Mostra Curta Audiovisual, assim como vídeos publicitários ou institucionais, não serão aceitos.

Confira as categorias de inscrição:

– Panorama Nacional: seleção nacional de curtas-metragens. Podem se inscrever obras produzidas em todo o Brasil, de temática livre, com duração máxima de até 25 minutos;

– Especial Videoclipe: exibição de videoclipes. Serão aceitas obras produzidas em todo o Brasil, de temática livre, com duração de uma música;

– Especial Videodanças e Videoartes: exibição de produções híbridas, realizadas com mistura entre o audiovisual, a dança e as artes visuais, com temática livre e duração máxima de até 15 minutos;

– Curta Campinas: seleção regional de curtas-metragens. Serão aceitos filmes produzidos na RMC (Região Metropolitana de Campinas) – excetuando-se videoclipes, videodanças e videoartes, que deverão se inscrever nas categorias específicas -, de temática livre, com duração máxima de até 25 minutos. Os filmes produzidos no município de Campinas/SP serão automaticamente direcionados ao processo de curadoria coletiva; já os produzidos nos demais municípios da RMC, poderão optar pela inscrição nesta categoria ou no Panorama Nacional, sendo avaliados de acordo com as normas de seleção da categoria escolhida;

– Infantil: seleção de curtas-metragens com temática infantil, produzidos em todo o Brasil, com duração máxima de 15 minutos.

A Mostra Curta Audiovisual é um evento de caráter cultural que tem como objetivos promover um local de encontro entre os produtores de audiovisual da região de Campinas, incentivar a produção audiovisual na região e divulgar o panorama nacional de produção em curta-metragem, desenvolvendo a importância dessa linguagem e formato, além de contribuir com o calendário cultural da cidade.

A 14ª Mostra Curta é uma realização do Governo Federal, via Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo. Produção do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Atauri Produções.