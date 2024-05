Romance de estreia de Sally Franson terá uma adaptação cinematográfica dirigida por Meg Ryan

Casey Pendergast é uma publicitária de sucesso, mas não consegue evitar a sensação incômoda de que talvez seja uma vendida que trocou seus sonhos da juventude por um condomínio de luxo, um belo salário e bolsas de grife. Ainda assim, abraça com determinação a liderança de uma nova e lucrativa campanha, para a qual precisa convencer seus antigos e aclamados ídolos literários a tornarem-se criadores de conteúdo para empresas.

Em sua jornada, ela se surpreende com a rapidez com que esses escritores concordam em comprometer sua integridade em troca de dinheiro. Ao se apaixonar por um dos autores, Casey já não consegue mais ignorar a luta contra seus valores morais e o preço do sucesso.

O romance de estreia de Sally Franson “Como Não Ser uma Vendida”, que terá uma adaptação cinematográfica pela Netflix, dirigida por Meg Ryan, aborda uma das angústias que atualmente aflige grande parte das pessoas que embarcam no mercado de trabalho — qual o preço que se paga para alcançar o sucesso profissional? Além de ser um page-turner, o livro, lançado este mês pela Buzz Editora, promove reflexões acerca da vida que queremos viver e do rumo profissional que estamos tomando.

Sobre a autora: Sally Franson é escritora e já teve seus textos publicados no The New York Times, The Guardian, Best American Travel Writing, NPR e em outros grandes veículos de comunicação. Sally também integrou o elenco da 10ª temporada de Allt för Sverige, um reality show sueco que conecta os participantes às suas raízes.

Como Não Ser uma Vendida

Autora: Sally Franson

Editora: Buzz

Páginas: 328

Preço: R$ 59,90 / R$ 44,90 (e-book)