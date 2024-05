Discovery Kids inicia gravações de episódios inéditos de “Arte Galáctica”

O Discovery Kids iniciou as gravações de episódios inéditos de “Arte Galáctica”, programa de arte com Gato Galactico. Essa é a 1ª temporada em novo formato, com quadros exclusivos, elenco de crianças participando das atividades e a presença de Astro, fiel companheiro do apresentador.

Em “Arte Galáctica”, as crianças são levadas em uma jornada artística divertida e criativa com o apresentador Roni, o Gato Galactico, que apresenta técnicas e materiais para fazer arte de maneira inovadora. Nos novos episódios, as crianças vão se aventurar ao utilizar materiais que podem ser facilmente encontrados em casa, como meias, lata de leite e até mesmo um Mop.

Além disso, o público também aprende técnicas que podem ser usadas no dia a dia, como a reciclagem, ao transformar materiais descartáveis em uma obra de arte.

Criado por Gato Galactico (Ronaldo Souza), “Arte Galáctica” agora faz parte do portfólio da Warner Bros. Discovery e será exibida no Discovery Kids e na Max. A temporada é uma coprodução Discovery Kids e Ronaldo Souza Produções, com direção de Rilson Baco. Do lado da WBD, a supervisão é de Marina Filipe. Os novos episódios ainda não têm data de estreia.