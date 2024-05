Ministério da Cultura participa do 77º Festival de Cannes com debates sobre internacionalização audiovisual

O Ministério da Cultura (MinC) participa do 77º Festival de Cannes, realizado entre os dias 14 e 25 de maio, na França. A secretária do Audiovisual (SAV) Joelma Gonzaga, André Araújo, coordenador-geral de Difusão e Internacionalização da SAV, e Vinícius da Rosa, coordenador-geral de Assuntos Internacionais do MinC integram o time que representa a Pasta durante o evento. A comitiva institucional brasileira conta ainda com representantes do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil em Paris, ambos vinculados ao Ministério das Relações Exteriores e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

O Festival de Cannes é consolidado como uma das maiores iniciativas de reconhecimento de produções cinematográficas, reunindo lideranças, produtores e celebridades do mundo inteiro. O evento é dividido em dois tipos de atividades: exibição de filmes, em diferentes perfis de mostras competitivas e não competitivas, com curtas e longas-metragens, e um espaço voltado para estimular negócios do setor, o Marché du Film, com foco em profissionais do campo da produção executiva, distribuição e vendas.

Reforçando o compromisso do Ministério da Cultura com o fomento do setor audiovisual, o Brasil tem uma programação oficial especial para o evento, que inclui debates sobre quais iniciativas podem ser colocadas em prática, visando o fortalecimento da distribuição de conteúdos audiovisuais, especialmente, com vistas à redução de assimetrias e melhor equilíbrio na circulação de bens e serviços audiovisuais no âmbito internacional, a partir da realização de um encontro com autoridades e especialistas internacionais.

Também será realizado o Focus on Brazil, momento direcionado para apresentação das políticas de fomento ao audiovisual brasileiro com foco na internacionalização e apresentação de atividades em parceria entre Brasil e França em 2025, a partir de uma ação integrada entre MinC, Itamaraty e ApexBrasil, com apoio do Instituto Francês e Embaixada da França no Brasil. As agendas acontecem como parte da programação do Marché du Film, no dia 17/05, a partir das 10h30 (na França), no Hotel Adosom Windsor e no Pavilhão do Instituto Francês.