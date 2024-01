Centauro Comunicaciones comemora 30 anos no Brasil e lança a Centauro Produções

Presente no mercado por mais de 45 anos, o grupo Centauro Comunicaciones, com estúdios próprios nos EUA, Brasil, Colômbia e México, é reconhecido como uma das maiores empresas de localização de conteúdos da América Latina, atendendo diversos players do mercado local e internacional, como Netflix, Disney, Warner Media e Audible.

No dia 26 de janeiro, a empresa celebra 30 anos de sua unidade no Brasil e, para marcar sua atuação no mercado brasileiro, anuncia a Centauro Produções, dedicada à produção de conteúdo audiovisual, incluindo produções e coproduções nacionais e internacionais para todos os canais de distribuição.

Com projetos em andamento, como “O Último Sobrevivente”, “40 Dias Perdidos na Selva”, “O Rádio me Contou” e “De Olho na Parada”, a empresa se mostra confiante. Gustavo Nieto Roa (foto), fundador e CEO do grupo Centauro, afirma: “Abriremos portas para produções e coproduções, buscando projetos originais, criativos e com linguagem universal.”

O compromisso da Centauro Produções é oferecer o que há de mais avançado em tecnologia audiovisual. “Contamos com uma das melhores salas de mixagem do país, a Sala Dolby Atmos, para cinema, streaming, música, audiobooks e games”, afirma Gustavo.

A mais nova opção para mixagem conta com equipamentos de alta tecnologia, já disponíveis nos mercados audiovisual, editorial, de games e musical. Recentemente, os responsáveis pela mixagem do filme “Mamonas Assassinas” passaram por essa sala.

Para essa empreitada, uma equipe de experientes profissionais do mercado audiovisual foi montada, incluindo nomes como Françoise Nieto Fong, Renata Ishihama, Junior Baaruch e o próprio Gustavo Nieto Roa. “Estimamos investir em mais de 15 projetos em 2024 no Brasil, entre produção e coprodução. O Brasil tem profissionais talentosos e qualificados, com ideias incríveis. Esperamos unir nossos expertise e construir grandes parcerias”, finaliza Gustavo.