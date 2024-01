2º Fórum de Tiradentes conclui trabalhos com Carta a ser direcionada a autoridades do Poder Público e agentes do setor audiovisual

Foto © Leo Fontes

Após quatro dias de intensas atividades, reuniões e discussões, os integrantes do 2º Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro concluíram seus trabalhos na 27ª edição da Mostra de Cinema com a leitura da Carta de Tiradentes. O documento reúne informações, diagnósticos, perspectivas e ideias para políticas públicas do setor e será encaminhado a jornalistas, autoridades do poder público e profissionais da área.

A segunda edição do Fórum de Tiradentes teve coordenação executiva de Débora Ivanov, Mário Borgneth e Raquel Hallak e abriu espaço para a reflexões propositivas a partir da caminhada de reconstrução percorrida em 2023, com a volta do Ministério da Cultura, de forma a celebrar as conquistas e os passos dados, de olho no ano de 2024 como fundamental para consolidação de uma série de medidas. Na reunião para leitura da Carta, Raquel Hallak agradeceu a todos os agentes que participaram e exaltou o entusiasmo e a presença do Ministério da Cultura, que esteve representado em Tiradentes especialmente por Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual, e Margareth Menezes, ministra da pasta.

A metodologia do Fórum em 2024 foi a reconvocação dos grupos de trabalho formados na primeira edição, somados a novos colaboradores, sob a coordenação de Alessandra Meleiro (GT Formação), Cíntia Bittar (GT Produção), Lia Bahia (GT Distribuição), Pedro Butcher (GT Exibição/Difusão) e José Quental (GT Preservação). Os grupos usaram de base as diretrizes e recomendações formuladas na edição anterior do Fórum, com vias a continuar as conversas e tornar a iniciativa ação continuada em diversos espaços de cinema, como mostras e festivais, ao longo do ano.

Leia aqui a íntegra da Carta de Tiradentes articulada pelo 2º Fórum de Tiradentes.